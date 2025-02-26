Депутат предлагает ввести обязательную уплату НДС для маркетплейсов

Мажилисмен Азат Перуашев 26 февраля 2025 года озвучил свой депутатский запрос на имя министра национальной экономики Серика Жумангарина. Он считает, что только по уклонению от НДС от операций иностранных маркетплейсов бюджет в 2023 году недополучил более 60 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Депутат Мажилиса подчеркнул, что одним из важных каналов пополнения бюджета всегда выступало регулирование импорта. Данный сектор имеет важное значение не только для бюджета, но и в плане защиты интересов отечественных производителей.

"Сложившуюся ситуацию наглядно иллюстрируют иностранные маркетплейсы, помимо прочего, использующие право беспошлинного ввоза посылок, стоимостью до 200 евро. Так, в 2023 году иностранные маркетплейсы поставили в Казахстан товаров на 505 млрд тенге, при этом уплатив в бюджет 24 млрд тенге, то есть 4,8% от оборота, что составляет полный уход от таможенных пошлин и в 2,5 раза меньше НДС, который вообще-то всегда уплачивается в стране назначения и служит важным фактором пополнения бюджета", – озвучил Азат Перуашев.

Он считает, что только по уклонению от НДС от операций иностранных маркетплейсов бюджет в 2023 году недополучил более 60 млрд тенге, не говоря уже о недополученном ИПН с рабочих мест на производстве.

"Фискальная нагрузка казахстанских маркетплейсов по тем же импортируемым товарам, по данным экспертов, составляет 16,3%, то есть почти в 4 раза выше. Казахстанские предприниматели, ведущие деятельность через локальные платформы, обязаны уплачивать до 62% различных сборов. По оценке экспертов, при реализации товаров на те же 505 млрд тенге через казахстанские площадки бюджет получил бы не 24, а 136 млрд тенге, где 82 млрд тенге составят НДС и пошлина + 54 млрд ИПН с 46 тыс. работников на производстве этих товаров. Иностранные же маркетплейсы физически не присутствуют в Казахстане и потому избегают уплаты налогов и пошлин в соответствии с нашим законодательством. Считаем данное положение огромной брешью в налогообложении импорта, которая позволяет им получать несправедливые конкурентные преимущества против казахстанских производителей", – сказал Азат Перуашев.

Мажилисмен заявил, что при этом нужно иметь в виду, что объемы электронной коммерции удваиваются каждые два года, то есть в текущем году недополученная прибыль бюджета от иностранных маркетплейсов составит уже более 250 млрд тенге.

"Во многом это будет создано путем вытеснения казахстанских предприятий, закрытия их рабочих мест. По прогнозам ассоциации "Альянс технологических компаний "Qaztech", если государство не вмешается в указанную тенденцию, то с сегодняшних 20% к 2029 году уже более 50% казахстанцев будут совершать покупки исключительно на иностранных маркетплейсах, что приведет к дальнейшему сокращению доли местных производителей, а потери бюджета дойдут до 700 млрд тенге", – дополнил депутат.

Он озвучил, что в этой связи депутатская фракция "Ак жол" предлагает ввести требование об обязательной регистрации иностранных маркетплейсов в налоговых органах Казахстана.

"Также предлагаем рассмотреть вопрос о введении для иностранных маркетплейсов обязательства по коллаборации с казахстанскими площадками и производителями, ввести обязательную уплату НДС и других налогов с доходов, полученных от казахстанских потребителей, рассмотреть вопрос о снижении либо обнулении параметров беспошлинной торговли, реализуемой через иностранные торговые сети", – сказал Азат Перуашев.

28 января 2025 года на расширенном заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов озвучил, что необходимо повысить ставку НДС.

Позже заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев сообщил, что эта мера сейчас обсуждается в правительстве с экспертами.

20 февраля Министерство национальной экономики внесло в Мажилис Парламента пакет поправок в проект Налогового кодекса.