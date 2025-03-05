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Общество

Повышение ставки НДС в Казахстане: подорожают ли товары маркетплейсов

Торговые отношения, торговля между странами, торговля, беспошлинная торговля, международная торговля, экспорт, товары, импорт, международный рынок, торговое сотрудничество, товарообмен, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 13:31 Фото: pixabay
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах Мажилиса 5 марта 2025 года рассказал, cтоит ли ожидать роста цен на товары маркетплейсов на фоне повышения ставок налога на добавленную стоимость (НДС), сообщает корреспондент Zakon.kz.

Жумангарин отметил, что такие маркетплейсы, как Temu и Pinduoduo, зарегистрировались в Казахстане и являются плательщиками НДС.

"Остальные правила для всех у нас одни. Если объем посылки меньше 200 евро и 31 кг, там идет соответствующий налог. Если он превышает, то идет совокупный таможенный платеж в 15%, но его выплачивает непосредственно сам потребитель этой посылки. Он, естественно, в цене товара в данном случае находится. Правила достаточно просты в этой сфере, и все исполняют. Мы не повышаем налоги отдельно для Temu и Pinduoduo. У нас налоги для всех маркетплейсов одинаковые", – сказал он.

В этом году, по его словам, планируется получить налоги с маркетплейсов в размере около 50 млрд тенге. 

27 марта первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин объяснил предложение снизить порог по постановке на учет по НДС до 15 млн тенге. Планам правительства оценку дали и экономисты

Мадина Мамырханова
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