Шок для Казахстана: почему Трамп ввел для нас рекордные 27% пошлин и что это значит для экономики

2 апреля 2025 года мир стал свидетелем начала торговой войны США "против всех": Дональд Трамп подписал указ о введении новых таможенных пошлин в отношении десятков стран, назвав этот день "освобождением Америки", сообщает Zakon.kz.

По словам Трампа, Соединенные Штаты Америки больше не намерены мириться с "несправедливыми и односторонними условиями торговли" и стремятся к установлению равных и прозрачных правил игры.

Однако, если взглянуть на опубликованный список тарифов, становится очевидно, что "освобождение" для одних может обернуться серьезными проблемами для других. Казахстан, в частности, оказался в числе стран, которые столкнутся с наиболее жесткими мерами в Центральной Азии.

Казахстан под ударом: 27% пошлины без объяснений

Согласно обнародованной Белым домом таблице, импорт товаров из Казахстана будет облагаться пошлиной в размере 27%. Это самый высокий показатель среди стран Центральной Азии, где для Кыргызстана, Армении, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана установлена единая ставка в 10%.

Фото: White House/X

Примечательным является и тот факт, что, по данным американской стороны, Казахстан якобы применяет пошлины на уровне 54% к американским товарам. Однако никаких пояснений относительно этой цифры предоставлено не было, что вызывает закономерные вопросы у казахстанских экспортеров.

Сказать, что эксперты в РК в шоке – ничего не сказать. Вот как выразился политолог Данияр Ашимбаев:

"Казахстан с удовольствием поругал бы администрацию Трампа, но у нас не принято употреблять выражение "необоснованное повышение тарифов". Данияр Ашимбаев

А это мнение экономиста Алмаса Чукина:

"Все страны обещают ответные тарифы. Но прямо признают, что ущерб будет "очень существенный". Америка есть Америка, весовые категории разные. Политики перед телекамерами могут храбриться, но у бизнеса настроения мрачные". Алмас Чукин

Финансист Арсен Темирбаев высказался еще прямее.

"Трамп назвал это "днем освобождения США". Похоже, это день освобождения от здравого смысла". Арсен Темирбаев

Для понимания масштаба проблемы стоит отметить, что по итогам 2024 года Казахстан экспортировал в США товаров на рекордные за десятилетие 1,97 млрд долларов. Основными статьями поставок были нефть, уран, ферросплавы и серебро. В структуре казахстанского экспорта США занимают 2,4%. При этом Соединенные Штаты поставили в Казахстан в прошлом году товаров на 2,24 млрд долларов, что составляет 3,4% от всего импорта страны.

СНГ: симметрия с исключениями

Анализ тарифной политики США в отношении стран СНГ показывает неоднородную картину. Большинство стран региона, включая Узбекистан, Кыргызстан, Армению, Азербайджан, Туркменистан и Таджикистан, столкнутся с 10-процентными пошлинами, что соответствует уровню их собственных тарифов на американские товары.

Однако, помимо Казахстана, выделяется и Молдова, для которой американская пошлина составит 31% при заявленных 61% с молдавской стороны. При этом Россия и Беларусь по-прежнему отсутствуют в списке, что, вероятно, связано с действующими санкциями или разорванными торговыми соглашениями.

Глобальная картина: от "выраженного дисбаланса" до "умеренной асимметрии"

Новые тарифы Трампа затронули не только страны СНГ. Анализ опубликованных данных позволяет выделить несколько групп стран в зависимости от степени дисбаланса в торговых режимах с США.

К группе стран с "выраженным дисбалансом", где высокие барьеры сочетаются с льготным доступом на рынок США, относятся:

Камбоджа (97% / 49%),

Вьетнам (90% / 46%),

Мадагаскар (93% / 47%),

Лесото (99% / 50%).

Страны с "умеренной асимметрией", где тарифы варьируются в пределах 30-60% против 20-35% со стороны США, включают:

Индию (52% / 26%),

Японию (46% / 24%),

Южную Корею (50% / 25%),

Европейский союз (39% / 20%).

Большинство стран Латинской Америки, Ближнего Востока, СНГ (за исключением Казахстана и Молдовы), а также Великобритания, Сингапур и Саудовская Аравия демонстрируют "симметричные условия" с пошлинами на уровне 10% с обеих сторон.

Примечательно, что в список попал даже Израиль (17%), которого в США называют союзником, в то время как Канада, несмотря на недавние торговые споры, в перечне отсутствует.

Аргументы США: восстановление экономики и борьба с "грабежом"

Дональд Трамп объясняет введение пошлин необходимостью восстановления американской экономики и прекращения "грабежа" со стороны других стран. По его словам, на протяжении десятилетий США страдали от несправедливых торговых практик, в то время как другие государства богатели за счет американского рынка.

"В течение многих лет трудолюбивые граждане Америки были вынуждены оставаться в стороне, в то время как другие страны становились богатыми и могущественными – во многом за наш счет. Но теперь наша очередь процветать", – заявил американский президент.

Он также отметил, что новый тарифный курс направлен на устранение "чудовищного дисбаланса" в пошлинах на автомобили и другие товары, который, по его мнению, "разрушил нашу промышленную базу и поставил под угрозу нашу национальную безопасность".

Реакция мира: от негодования до сдержанного оптимизма

Реакция мирового сообщества на введение новых пошлин оказалась неоднозначной. Многие страны выразили свое несогласие и заявили о возможных ответных мерах.

Премьер-министр Австралии назвал тарифы Трампа "абсолютно необоснованными", а правительство Бразилии заявило, что они нарушают обязательства США перед ВТО. Китай назвал действия США "односторонним запугиванием" и призвал отменить пошлины, предупредив о контрмерах.

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су созвал экстренное совещание и поручил правительству принять все возможные меры для минимизации последствий, предупредив о приближении "глобальной тарифной войны".

В то же время министр иностранных дел Новой Зеландии выразил радость по поводу введения минимального тарифа в 10%, отметив, что это может стать преимуществом в торговле с США по сравнению с конкурентами.

Что ждет Казахстан?

Введение 27-процентной пошлины на казахстанские товары, особенно на фоне необъяснимой цифры в 54% якобы действующих казахстанских тарифов, ставит перед экономикой Казахстана новые вызовы, считает экономист Руслан Султанов.

Он отмечает, что в 2024 году Казахстан экспортировал в США товаров почти на 2 млрд долларов (+30,5% г/г), включая:

нефть (1,1 млрд),

уран (322,9 млн),

серебро (239,9 млн).

Также поставляем ферросплавы и тантал.

Импорт из США: 2,1 млрд долларов (-15,5% г/г), из них:

легковые автомобили (322,7 млн),

самолеты и детали (93,4 млн),

медицинские устройства (38,7 млн).

Введение данной меры приведет к тому, что ключевые казахстанские экспортные статьи (уран, серебро, ферросплавы, тантал) окажутся под давлением значительной пошлины. Уровень ставки серьезно повлияет на конкуренцию.

"Текущие шаги США – это демонтаж прежней системы глобальной торговли. ВТО теряет авторитет, а правила больше не универсальны – они зависят от текущей политической воли. Теперь нашему внешнеторговому ведомству предстоит большая работа по переговорам с американским правительством по обсуждению изменений правил игры", – отметил Руслан Султанов.

Остается открытым вопрос, удастся ли Казахстану добиться пересмотра столь высокого тарифа и получить разъяснения относительно заявленных 54% пошлин на американские товары. В любом случае новая тарифная политика США, похоже, всерьез перекраивает карту мировой торговли, и Казахстану придется адаптироваться к этим изменениям.