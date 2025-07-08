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Экономика и бизнес

Заявление Минторговли касательно новых тарифов США на товары из Казахстана

Флаги США и Казахстана, флаги Соединённых Штатов Америки и Казахстана, флаги США и РК, флаги Америки и Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 15:25 Фото: senate.parlam.kz
Министерство торговли и интеграции (МТИ) Казахстана сегодня, 8 июля 2025 года, опубликовало важное заявление касательно новых тарифов США на товары из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что 7 июля 2025 года поступило официальное сообщение от президента Дональда Трампа о введении с 1 августа 2025 года новых импортных пошлин в отношении ряда стран, включая Казахстан.

Так, для продукции, экспортируемой из Казахстана в США, установлена единая ставка в размере 25 процентов на весь объем поставок.

При этом, продолжили в МТИ, большая часть казахстанского экспорта продолжит поставляться без новых пошлин в связи с изъятием из-под действия новых тарифов.

"Это касается основных сырьевых и стратегических товаров – нефти, урана, серебра, ферросплавов, тантала и титана. По оценкам, принятые меры не затронут около 95 процентов экспорта Казахстана в США".Пресс-служба МТИ РК

В Министерстве добавили, что в рамках работы по сохранению предсказуемого торгового режима для казахстанских товаров правительство Казахстана направило в Администрацию Белого дома США конкретные предложения и инициативы по улучшению условий взаимной торговли:

"Цель Казахстана – достижение согласованных решений по вопросам доступа на рынок и условий торговли. В настоящее время американская сторона рассматривает казахстанские предложения и проинформирует о дате проведения переговоров. Казахстан готовится к дальнейшим переговорам с американской стороной для защиты национальных интересов и развития устойчивого торгово-экономического партнерства".

В заключительной части приведены следующие статистические данные.

К примеру, товарооборот между Казахстаном и США за 2024 год составил 4,2 млрд долларов, что на 4% выше, по сравнению с предыдущим годом (4,1 млрд долларов).

Основными товарами экспорта из Казахстана в США являются:

  • нефть сырая – 1,1 млрд долларов (с долей 56,2%),
  • уран – 322,9 млн долларов (16,4%),
  • серебро – 239,9 млн долларов (12,2%),
  • ферросплавы – 188,2 млн долларов (9,5%),
  • тантал и изделия из него – 17,6 млн долларов (0,89%) и другие.
"Товарооборот между Казахстаном и США за январь-май 2025 года составил 1 265,8 млн долларов. Экспорт из Казахстана в США за январь-май 2025 года – 418,2 млн долларов".Пресс-служба МТИ РК

С письмом Трампа президенту Касым-Жомарту Токаеву о 25-процентной пошлине, можно ознакомиться по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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