США повысили пошлины на товары из Китая: чего ожидать казахстанцам

Президент США Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 20%. В Министерстве торговли и интеграции РК не ожидают негативного влияния на экономику Казахстана, как и засилья товаров из Поднебесной. Экономисты настроены не так оптимистично, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В Министерстве торговли и интеграции Казахстана позицию по данному вопросу не поменяли.

"Как и ранее говорили, Китай производит очень большое количество различных товаров, и спрос на китайские товары в Америке отличается от спроса в Казахстане, то есть предпочтения отличаются. Поэтому засилья не ожидается. Возможно, в Казахстане значительное влияние будет наблюдаться в транзитных потоках, с учетом того, что Китай увеличивает экспорт в ЕС, обходя прямые конфликты с США. Казахстан, как ключевое звено Нового Шелкового пути, обеспечивает доставку товаров по железной дороге. Сухопутные коридоры через Казахстан становятся намного привлекательнее морских маршрутов, особенно для срочных грузов", – заявил вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев.

Экономист Галымжан Айтказин считает, что новый виток торговой войны может, с одной стороны, позволить выиграть Казахстану от транзитного потока товаров из Китая. Но этот успех, по его словам, будет зависеть от логистических возможностей нашей страны. Однако, по его мнению, глобальные последствия в виде удорожания китайских товаров могут оказать проинфляционное давление и на нашу экономику, и что важнее – привести к снижению экспортных доходов Казахстана.

"На мой взгляд, ситуация с почти 20% пошлинами для Китая со стороны США несет больше негативных последствий через возможное замедление китайской экономики из-за торговых барьеров, которое в свою очередь потенциально может снизить спрос на нефть, металлы и уран. Высокая зависимость нашей экономики от экспорта сырья негативно скажется на экспортных доходах Казахстана. С другой стороны, как мы видели не раз, возможна коррекция цен на сырье, что приведет к колебаниям курса тенге", – сказал он.

Могут подорожать, по его мнению, также товары народного потребления, то есть непродовольственные позиции, которые в основном закупаются из-за рубежа, включая Китай. Особенно это касается электроники, бытовой техники, автозапчастей, стройматериалов и промышленных комплектующих, так как эти категории товаров сильно зависят от Китая.

"Введение США импортных пошлин на китайские товары может привести к глобальному удорожанию китайских товаров по нескольким причинам. В том числе Китай для компенсации потерь от американского рынка может переложить в свои цены импортные пошлины. Также увеличение спроса на китайские товары, которые будут переориентироваться на другие рынки, может повысить спрос в других регионах, а значит, и цены. Наконец, изменение конечного направления китайских товаров будет связано с перестройкой логистических цепочек, издержки от которых также могут быть переложены в конечные цены", – считает эксперт.

Выиграть Казахстан, по словам Галымжана Айтказина, может за счет роста серого импорта китайских товаров, обходящих пошлины через ЕАЭС, то есть реэкспорт таких товаров. Но это во многом зависит от логистики и санкционного контроля.

"Важно понимать, что Китай обходил ограничения во время первой торговой войны в первый срок Трампа через соседние для США страны, такие как Мексика, которая, кстати, теперь тоже попала на импортные пошлины в размере 25%", – резюмировал экономист.

Экономист Арман Бейсембаев в свою очередь ничего удивительного в решении Дональда Трампа не видит. Оно, по его словам, было ожидаемым и не будет иметь прямого влияния на Казахстан. Влияние, заявил он, будет опосредованным, через мировую экономику, так как вся эта ситуация может привести к росту мировых цен на продовольствие и иные потребительские, непотребительские товары. А это в свою очередь приведет к росту мировой инфляции.

"И проблема сейчас заключается в том, что на самом деле и без того на не очень простую историю с мировой инфляцией могут наложиться вот эти пошлины. И эти пошлины станут проинфляционным фактором в мире и начнут разгонять мировую инфляцию. Пошлины, запреты различные могут ударить по китайскому производству, и если они будут вынуждены останавливать свои производства, если будет снижение деловой активности в целом в экономике Китая, то это может привести к тому, что Китай начнет потреблять меньше нефти, меньше энергоносителей. Снижение потребления энергоносителей Китаем – это прямая предпосылка к снижению цены на нефть. Вот здесь мы можем испытать удар. И тогда мы можем получить комбо – снижающие доходы бюджета на фоне снижения цен на нефть и плюс мировая инфляция. Нельзя забывать и том, что снижение цен на нефть для нас это тоже проинфляционный фактор. Это тоже будет дополнительно стимулировать рост инфляции у нас внутри страны", – отметил экономист.

При этом, заявил эксперт, Казахстан начнет завозить к себе мировую инфляцию. И это на фоне наличия в Казахстане в достаточном количестве своих внутренних проинфляционных факторов, начиная с потребительских кредитов, заканчивая бюджетной дисциплиной.

"У нас ставку НДС повышают сейчас. Это проинфляционный фактор (и правительство этого не отрицает – Прим. ред.), и первый результат, то есть первую ответную реакцию экономики от повышения ставок НДС, мы получим где-то в сентябре-октябре. Тогда можно будет подводить первые предварительные итоги. Цены на ГСМ потихонечку будут догонять: где-то к сентябрю, в октябре мы должны будем выйти на какие-то определенные целевые показатели. Пока мы не видим скачкообразного роста, но он постепенно будет расти. Я так подозреваю, что где-то процентов на 20-30. Свою лепту внесет и повышение тарифов на услуги ЖКХ... И опять же с момента повышения в США пошлины (на товары из Китая – Прим. ред.) до получения первых результатов тоже пройдет 3-6 месяцев – это также сентябрь-октябрь этого года, и мы это на себе будем уже потихонечку ощущать, потому что цены на продукты питания, скорее всего, поползут вверх. В мире, не только у нас", – прогнозирует экономист.

Солидарен эксперт с профильным ведомством только в том, что казахстанцы не столкнутся с засильем китайских товаров.

"Не надо думать, что, потеряв американский рынок, Китай попытается заместить его нами. Не получится. Потому что западный рынок, рынок Соединенных Штатов, рынок Европы – это премиальные рынки, это премиальный миллиард человек с очень высокой платежеспособностью, с очень высокими заработными платами и с очень высокой потребительской активностью. На всем пространстве СНГ таких рынков больше нет. И вообще во всем мире больше рынков подобных нет. Заменить безболезненно такой объем невозможно. Китай делает упор на свой внутренний рынок: полтора миллиарда человек – это все-таки серьезная вещь. Вот по какому пути идет Китай сейчас. И задача Китая – попытаться поднять внутренний уровень жизни и сделать из них потребителей", – резюмировал Арман Бейсембаев.

Ранее в Миннацэкономики Казахстана высказались о решении Дональда Трампа увеличить пошлины на китайские товары до 20%. С реакцией мировых рынков на новые пошлины в США можно ознакомиться здесь.

