Рис и хлопок намерены экспортировать власти Казахстана в Китай

Заместитель министра сельского хозяйства Ербол Тасжуреков в Мажилисе 8 апреля 2025 году рассказал о планах по наращиванию объемов экспорта сельхозпродукции в Китай, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ербол Тасжуреков отметил, что ежегодно увеличиваются количество отечественных предпринимателей в Реестре экспортеров в Китай. На сегодня зарегистрировано 2 432 казахстанских предпринимателя.

"Достигнуты договоренности по поставке на китайский рынок таких продукций как шрот/жмых сафлора, горох, чечевица и рапс. На сегодня идут переговоры по соглашению на поставки свекловичного жома. А также планируем к 2026 году расширить номенклатуры поставок по следующим продукциям, как рис, маш, хлопок и бахчевые культуры", – добавил он.

Также, по его данным, в части продвижения растениеводческой продукции подписаны Соглашения о сотрудничестве в области карантина и защиты растений с Азербайджаном, Турцией, Ираном, Туркменистаном, Китаем и странами-участницами СНГ.

23 июля 2024 года министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров сообщил, что площадь посевов пшеницы сокращена на 450,3 тыс. га, в то же время площадь масличных увеличена на 608 тыс. га, сахарной свеклы – на 9,4 тыс. га. Снижена площадь водоемких культур: риса – на 6,9 тыс. га, хлопчатника – на 16 тыс. га.