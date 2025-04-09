Список злостных неплательщиков налогов готовы опубликовать в Минфине

Заместитель министра финансов РК Ержан Биржанов в кулуарах Мажилиса 9 апреля 2025 года прокомментировал предложение депутата Бакытжана Базарбека ввести список злостных неплательщиков налогов, передает корреспондент Zakon.kz.

Ержан Биржанов напомнил, что в соответствии с Налоговым кодексом налоговая задолженность не относится к налоговой тайне.

"Мы будем публиковать списки тех задолжников, которые не платят налоги. Список злостных неплательщиков мы можем разместить на нашем сайте", – сказал он.

При этом он напомнил, что в рамках нового Налогового кодекса Минфин пересматривает меры взыскания налоговой задолженности.

"Если раньше при 100 тенге задолженности по пенсионке и соцплатежам блокировали счет, сейчас мы по налогам пересмотрели пороги – с 20 МРП и выше – это около 80 тыс. тенге. Необходимо отправлять только извещение, в котором мы говорим: "У вас есть задолженность и вам начисляется пеня". Следующий шаг – с 20 до 45 МРП, это 180 тыс. тенге задолженности. Мы говорим, что инкассовое распоряжение будет выставлено вашему банку, необходимо уплатить налоги, и если он эту сумму не оплачивает, то уже идет опись и реализация имущества", – пояснил вице-министр.

В целом, санкция будет зависеть от размера налоговой задолженности.

9 апреля 2025 года сообщалось, что порядок взыскания предлагается утвердить не в Налоговом кодексе, а подзаконным актом, а именно приказом уполномоченного органа.