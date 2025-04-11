Казахстанцы подали рекордное число исков о защите прав потребителей

С начала года количество исков о защите прав потребителей существенно выросло. На что жалуются казахстанцы и сколько дел разрешилось в пользу истцов за три месяца года – в материале Zakon.kz.

По итогам первого квартала 2025 года в суды первой инстанции поступило 768 исков о защите прав потребителей, что на 20% больше в сравнении с тем же периодом прошлого года. Настолько высокий уровень наблюдается впервые как минимум за 10 лет, сообщили в Первом Кредитном Бюро (ПКБ).

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"Статистика свидетельствует: со временем население все чаще обращается в суды, чтобы отстоять свои потребительские права. Так, с 2016 по 2025 год в январе-марте количество поданных исков снижалось всего лишь трижды. Последний такой случай, кстати, произошел в 2024. Но тогда показатель потерял немного, 4%". ПКБ

Аналитики отмечают, что часто жалобы потребителей имеют отношение к сферам торговли и услуг (41% поступивших в суды обращений в первом квартале), гораздо реже к сфере медицины (2%).

В то же время в Бюро подчеркивают, что значительная часть исков по-прежнему не доходит до реального рассмотрения. Так, в 2024 году суды вернули заявителям треть поданных обращений.

"В основном такие иски возвращают по причине несоблюдения четырехступенчатого алгоритма. Согласно закону, прежде чем обратиться в суд, потребитель должен последовательно пройти три этапа урегулирования конфликта (предприниматель – медиатор –государственный орган) и не добиться успеха ни на одном из них". ПКБ

Уточняется, что власти планируют упростить эту процедуру и сделать ее двухступенчатой – соответствующий законопроект сейчас находится на рассмотрении в Мажилисе.

В ПКБ добавили, что в целом шансы на удовлетворение потребительского иска, если он был принят на рассмотрение судом, довольно высоки. По итогам января-марта в пользу истцов разрешилось 83% подобных дел – 264 из 319. По вынесенным решениям подлежит к взысканию 457,4 млн тенге.

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