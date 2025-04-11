Некачественно оказали стоматологическую услугу: что важно знать казахстанцам и куда им идти

В Комитете по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Казахстана сегодня, 11 апреля 2025 года, ответили на часто задаваемые вопросы граждан, касающиеся получения некачественных стоматологических услуг, сообщает Zakon.kz.

В пример была приведена ситуация, которая произошла с жительницей Павлодарской области.

"При получении некачественных стоматологических услуг у потребителей часто возникают вопросы: может ли потребитель требовать возврата денег, уплаченных за некачественную услугу, заново получить качественную услугу на бесплатной основе и другое. Так, в феврале текущего года с похожей проблемой к нам в Департамент торговли и защиты прав потребителей по Павлодарской области обратилась потребитель", – говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

По словам потребителя, она посетила стоматологическую клинику с жалобой на острую боль в зубе.

"Осмотрев потребителя, ей рекомендовали пройти рентген зуба, после чего было решено стоматологом удаление больного зуба. Потребителю объяснили, что процедура оказалась сложнее, так как было воспаление десен, при том имелся гной и киста, была проведена очистка десны от гноя. Удаление зуба потребителю обошлось в 15 000 тенге. По приходу домой у женщины резко поднялась температура до 38,5, началась не прекращающаяся острая боль на месте удаленного зуба". Комитет по защите прав потребителей МТИ РК

На следующий день потребитель заново обратилась к стоматологу с жалобой, что у нее не сбивается температура.

"Стоматолог, осмотрев ее, заверил, что ее состояние – привычные симптомы после удаления зуба. Однако и на третий день после удаления зуба у женщины сохранялась высокая температура. В этот раз потребитель уже написала на WhatsApp о том, что ее состояние ухудшилось, на что врач назначил ей противовирусное средство. В свою очередь потребитель написала с просьбой назначить ей какие-нибудь антибиотики, но врач ей отказал". Комитет по защите прав потребителей МТИ РК

Павлодарка, не выдержав боли и температуры, параллельно обратилась в другие стоматологические клиники с просьбой помочь.

"Однако ей отказали в осмотре, так как они не могут нести ответственность за чужую "работу". Ночью от бессилия она обратилась в скорую, где ей посоветовали обратиться в челюстно-лицевую хирургию. При осмотре врачами-хирургами ей поставили диагноз "флегмона и абсцесс в области рта". Комитет по защите прав потребителей МТИ РК

Потребитель перенесла повторную очистку, так как вновь образовался гной, и ей назначили антибиотики.

"В результате некачественного проведения стоматологической услуги потребитель перенесла операцию по очистке гноя, накопившегося в мягких тканях нижней челюсти". Комитет по защите прав потребителей МТИ РК

Учитывая данную ситуацию, Департамент торговли и защиты прав потребителей по Павлодарской области разъясняет, что:

"Согласно ст. 24 Закона РК "О защите прав потребителей", исполнитель обязан: предоставить информацию об услуге, а также об исполнителе на казахском и русском языках, соответствующую требованиям Закона РК "О языках в Республике Казахстан", обеспечить безопасность услуги, свободный выбор услуги, надлежащее качество услуги, возместить в полном объеме убытки (вред), причиненные жизни, здоровью и (или) имуществу потребителя вследствие недостатков услуги, обеспечить наличие у физического лица, непосредственно осуществляющего деятельность по оказанию услуг, нагрудной карточки (бейджа) с указанием его фамилии, имени и отчества (при его наличии) и соблюдение им санитарных правил и гигиенических нормативов".

При оказании услуги выдать документ, подтверждающий факт оказания услуги, или договор, заключенный при оказании услуги.

Также, согласно ст. 35 Закона РК "О защите прав потребителей", потребитель вправе по своему выбору потребовать:

безвозмездного устранения недостатков в оказанной услуге;

соответствующего уменьшения вознаграждения за оказанную услугу;

безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или повторного оказания услуги;

возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право потребителя устранять их предусмотрено в договоре.

Если недостатки не были устранены в установленный срок, потребитель вправе расторгнуть договор и требовать возмещения убытков (п. 2 ст. 35).

Требования безвозмездного устранения недостатков в оказанной услуге и соответствующего уменьшения вознаграждения за оказанную услугу могут быть предъявлены в случае обнаружения недостатков при принятии работы (услуги) или в ходе ее выполнения (оказания) либо использования в течение сроков, установленных Гражданским кодексом РК, а в случае невозможности обнаружения недостатков при принятии работы (услуги) в течение гарантийного срока, в случае обнаружения скрытых недостатков – одного года.

Так, потребитель обратилась с письменной претензией к исполнителю, предъявляя требование по своему выбору. Исполнитель обязан рассмотреть претензию и, в случае несогласия с требованиями, в течение 10 календарных дней со дня ее получения предоставить мотивированный письменный ответ, обоснованный документально.

Однако в установленный срок стоматология не предоставила ответ на претензию.

Департамент же, в свою очередь, открыл внеплановую проверку по вопросу непредоставления в установленный срок ответа на претензию потребителя. По результатам внеплановой проверки на стоматологическую клинику был составлен протокол об административном правонарушении по привлечению к административной ответственности субъекта предпринимательства. Кроме того, департаментом выдано предписание об устранении нарушений.

Также потребитель в своем обращении просил возместить материальный и моральный ущерб в размере 500 000 тенге. В связи с этим департаментом было разъяснены ее права в том, что для возмещения материального, морального вреда она может обратиться в суд. Департамент сможет участвовать в суде в качестве третьего лица.

В настоящее время по информации потребителя готовится иск в суд.

"Если потребитель столкнется с аналогичной ситуацией, для восстановления своих прав может обратиться в Департамент торговли и защиты прав потребителей по Павлодарской области по адресу: город Павлодар, улица Генерала Дюсенова, 9, либо через единую платформу приема обращений E-otinish.gov.kz, Единую информационной систему E-tutynushy.kz или по телефону горячей линии 8 (7182) 55 10 70". Комитет по защите прав потребителей МТИ РК

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