Миллиарды тонн сырья под ногами: депутат предлагает заработать на старых отвалах

Депутат Марат Шибутов на пленарном заседании Курултая 21 октября 2026 года рассказал, что даст Казахстану переработка техногенных минеральных образований, передает корреспондент Zakon.kz.

Марат Шибутов напомнил, что в Казахстане промышленная добыча твердых полезных ископаемых началась во второй половине 19-го века и за 150 лет накопились миллиарды тонн отходов от обогащения руд.

"По состоянию на 1 января 2024 года, по данным Министерства промышленности и строительства, в Казахстане насчитывалось 1747 объектов, на которых размещено около 55 млрд тонн техногенных минеральных образований (ТМО), большая часть из них – это вскрышные породы, пригодные для использования в строительстве, а меньшая часть (но это все равно несколько сотен миллионов тонн) содержит полезные компоненты. Из них ТМО, накопленные до 1992 года, находятся в собственности государства, накопленные после 1992 года – в собственности предприятий, образовавших данные отвалы", – привел данные депутат.

По его словам, данные отвалы подвергаются различным геохимическим процессам, что в итоге приводит к появлению минеральных образований, где содержание полезных компонентов еще выше. Кроме того, тут руда уже измельчена и лежит на поверхности, что значительно облегчает ее добычу.

"Их разработка, особенно на старых месторождениях, крайне перспективна и может продлить дальнейшую эксплуатацию месторождений, а также улучшить положение моногородов, расположенных рядом с предприятиями. Переработка этих техногенных минеральных образований приведет к улучшению экологической ситуации, освобождению земель, а также мощному экономическому эффекту в виде прибыли, рабочих мест и налогов", – уверен Марат Шибутов.

В пример он привел успешный опыт переработки таких образований в Акмолинской области. Здесь в 2017-2018 годах были запущены три фабрики по переработки золотосодержащих хвостов рудников "Аксу", "Бестобе", "Жолымбет" АО "ГМК Казахалтын" общей мощностью 7 млн тонн в год.

"Все они были переработаны, компания получила прибыль, бюджет – налоги, экономика получила инвестиции и золото. Таким образом, переработка ТМО является крайне перспективным и нужным видом бизнеса", – сообщил депутат.

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