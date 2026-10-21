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Экономика и бизнес

Миллиарды тонн сырья под ногами: депутат предлагает заработать на старых отвалах

Месторождение, горнодобывающая промышленность, горная порода, полезные ископаемые, спецтехника, карьер, рудник , фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 15:44 Фото: akorda.kz
Депутат Марат Шибутов на пленарном заседании Курултая 21 октября 2026 года рассказал, что даст Казахстану переработка техногенных минеральных образований, передает корреспондент Zakon.kz.

Марат Шибутов напомнил, что в Казахстане промышленная добыча твердых полезных ископаемых началась во второй половине 19-го века и за 150 лет накопились миллиарды тонн отходов от обогащения руд.

"По состоянию на 1 января 2024 года, по данным Министерства промышленности и строительства, в Казахстане насчитывалось 1747 объектов, на которых размещено около 55 млрд тонн техногенных минеральных образований (ТМО), большая часть из них – это вскрышные породы, пригодные для использования в строительстве, а меньшая часть (но это все равно несколько сотен миллионов тонн) содержит полезные компоненты. Из них ТМО, накопленные до 1992 года, находятся в собственности государства, накопленные после 1992 года – в собственности предприятий, образовавших данные отвалы", – привел данные депутат.

По его словам, данные отвалы подвергаются различным геохимическим процессам, что в итоге приводит к появлению минеральных образований, где содержание полезных компонентов еще выше. Кроме того, тут руда уже измельчена и лежит на поверхности, что значительно облегчает ее добычу.

"Их разработка, особенно на старых месторождениях, крайне перспективна и может продлить дальнейшую эксплуатацию месторождений, а также улучшить положение моногородов, расположенных рядом с предприятиями. Переработка этих техногенных минеральных образований приведет к улучшению экологической ситуации, освобождению земель, а также мощному экономическому эффекту в виде прибыли, рабочих мест и налогов", – уверен Марат Шибутов.

В пример он привел успешный опыт переработки таких образований в Акмолинской области. Здесь в 2017-2018 годах были запущены три фабрики по переработки золотосодержащих хвостов рудников "Аксу", "Бестобе", "Жолымбет" АО "ГМК Казахалтын" общей мощностью 7 млн тонн в год.

"Все они были переработаны, компания получила прибыль, бюджет – налоги, экономика получила инвестиции и золото. Таким образом, переработка ТМО является крайне перспективным и нужным видом бизнеса", – сообщил депутат.

Ранее депутат Серик Егизбаев рассказал, что нужно сделать Министерству сельского хозяйства, чтобы фермерам было выгодно заниматься разведением скота.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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