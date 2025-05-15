#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
510.58
571.8
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
510.58
571.8
6.34
Экономика и бизнес

США сняли санкционные ограничения с операций, связанных с КТК и "Тенгизшевройлом"

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 01:11 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство финансов США 15 мая разрешило проведение всех операций, ранее подпадавших под санкции, если они связаны с деятельностью Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и проекта "Тенгизшевройл" в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в официальном разъяснении управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.

В документе уточняется, что теперь разрешены все транзакции, попавшие под запрет в рамках определения от 10 января 2025 года, при условии их связи с КТК или проектами "Тенгизшевройл".

Ранее сообщалось, что компании "КазТрансОйл" утвердили тарифы по транспортировке нефти и тарифную смету. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
В области Абай началось строительство промышленного комплекса по глубокой переработке мясной продукции
Экономика и бизнес
15:39, 15 мая 2025
В области Абай началось строительство промышленного комплекса по глубокой переработке мясной продукции
Транстелеком совместно с КТЖ запустили инициативу по поиску инновационных решений в железнодорожной отрасли
Экономика и бизнес
17:00, 14 мая 2025
Транстелеком совместно с КТЖ запустили инициативу по поиску инновационных решений в железнодорожной отрасли
В Карагандинской области открыли современную молочно-товарную ферму
Экономика и бизнес
16:32, 14 мая 2025
В Карагандинской области открыли современную молочно-товарную ферму
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: