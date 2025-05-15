США сняли санкционные ограничения с операций, связанных с КТК и "Тенгизшевройлом"

Министерство финансов США 15 мая разрешило проведение всех операций, ранее подпадавших под санкции, если они связаны с деятельностью Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и проекта "Тенгизшевройл" в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в официальном разъяснении управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.



В документе уточняется, что теперь разрешены все транзакции, попавшие под запрет в рамках определения от 10 января 2025 года, при условии их связи с КТК или проектами "Тенгизшевройл".

Ранее сообщалось, что компании "КазТрансОйл" утвердили тарифы по транспортировке нефти и тарифную смету.

