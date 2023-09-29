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США считают идеальным вариантом появление договора о безопасности КТК

США считают идеальным вариантом появление договора о безопасности КТК Фото: Facebook/cpсpipe
На пресс-конференции 29 сентября посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм прокомментировал принятие мер для обеспечения безопасной и стабильной работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что ранее министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев говорил о намерениях Казахстана выступить с инициативой по обеспечению стабильной работы КТК на политическом уровне. Американский дипломат подчеркнул важность этого момента.

"Да, у нас были обсуждения касательно безопасности КТК. И эти обсуждения были не только с правительством Казахстана, но и с представителями различных компаний, которые рассчитывают на КТК в своей работе, потому что, разумеется, они заинтересованы в бесперебойной и безопасной транспортировке нефти". Дэниел Розенблюм

По словам посла, пока эти разговоры скорее относятся к категории дискуссий и обсуждений.

"Как таковых запросов о помощи не было. Это все-таки ответственность компаний, это ответственность инвесторов и также, конечно, ответственность государства Казахстан, так как компания КМГ является государственной. Ситуация на Черном море, конечно же, сложная. Было бы очень хорошо для всех, если бы появился какой-то договор, который бы помогал обеспечить безопасность коммерческих и гражданских объектов и инфраструктур".  Дэниел Розенблюм

При этом он назвал такой сценарий идеальным, поскольку появление договора дало бы возможность исключить влияние военных действий на коммерческие и гражданские объекты.

 "Я не уверен, насколько это возможно. Но, конечно, было бы идеально, если бы подобный договор появился, чтобы какие-то военные действия никак не влияли на коммерческие и гражданские объекты". Дэниел Розенблюм

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) – крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих добывающих компаний. 

В августе министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев прокомментировал ситуацию на КТК. Он заявил, что Казахстан намерен просить об обеспечении безопасности КТК.

Ранее посол США высказался о появлении в Казахстане "списка иноагентов", а также об упрощении процедуры получения виз в Штаты.

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