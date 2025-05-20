Казахстан и Германия договорились о реализации ряда проектов

В Астане 20 мая 2025 года прошло заседание казахстанско-германского Делового совета. По его итогам были подписаны меморандумы на реализацию шести конкретных проектов, передает корреспондент Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие руководство АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", представители профильных министерств и ведущие представители казахстанского бизнеса. В центре обсуждения – текущее состояние и перспективы двустороннего экономического сотрудничества.

Как отметил первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр, данная площадка является весьма востребованной и полезной.

Фото: пресс-служба АО "НУХ "Байтерек"

"Подобные встречи позволяют обеим сторонам "сверить часы", выявить актуальные вопросы и обсудить дальнейшие совместные планы и шаги для углубления кооперации деловых кругов двух стран. Отрадно, что круг наших участников неуклонно расширяется, а повестка приобретает все более практический характер", – отметил он.

Его поддержал чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия Нурлан Онжанов.

"Данная диалоговая площадка играет сегодня очень важную роль в развитии экономических отношений между нашими государствами. Отношения между нашими странами, в том числе экономические, развиваются положительно и динамично, а последние несколько лет эти темпы можно охарактеризовать как стремительные. Для немецкой экономики и бизнеса имеются самые лучшие, во многом уникальные рамочные условия и предпосылки для работы на казахстанском рынке… То, что нужно Германии, имеется в Казахстане, то, что нужно Казахстану, имеется в Германии. Мы можем взаимно дополнять наши экономики – никакой конкуренции, только чистый, прибыльный бизнес", – сказал он.

В свою очередь чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в Республике Казахстан Моника Иверсен подтвердила, что заседание проходят в духе оптимизма, потому что германо-казахстанские отношения динамично развиваются, особенно в сфере экономики.

"С 2010 года казахстанско-германский Деловой совет выполняет важную роль для стратегического координирования двусторонних экономических связей, для сопровождения важных проектов, которые проходят между компаниями, а также в области определения новых сфер для сотрудничества. Казахстан являлся и продолжает оставаться важнейшим партнером для Германии во многих сферах", – заявила она.

Председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Рустам Карагойшин в своем выступлении подчеркнул, что казахстанско-германские отношения по праву занимают особое место в расширении экономического и политического взаимодействия между Центральной Азией и Европой.

Фото: пресс-служба АО "НУХ "Байтерек"

"Германия, как одна из ведущих мировых экономик, занимает позицию крупнейшего торгового партнера Казахстана среди стран Европейского союза. В то же время Казахстан входит в число 50 основных внешнеторговых партнеров Германии, занимая 43-е место по итогам 2024 года. Кроме того, Казахстан рассматривается как ключевой партнер ФРГ в Центральной Азии: на долю нашей страны приходится 83% от общего объема внешней торговли Германии со всеми государствами региона", – отметил сопредседатель казахстанско-германского Делового совета с казахстанской стороны.

По его данным, сотрудничество между Казахстаном и Германией продолжает развиваться на прочной инвестиционной основе. В портфеле двусторонних проектов – 63 инициативы на сумму более 54,4 млрд долларов. Из них уже реализованы 32 проекта на 1,1 млрд долларов, 12 находятся на стадии активной реализации.

Среди успешно завершенных проектов – строительство солнечного парка, цементных и машиностроительных заводов, запуск геологоразведывательной лаборатории и других промышленных объектов с участием компаний Linde, Heidelberg Materials, CLAAS, Horsch, WIKA и Zollman.

"Активное участие в развитии двустороннего сотрудничества принимает и холдинг "Байтерек". В прошлом году холдинг подписал соглашения с немецкими компаниями CLAAS и Horsch на общую сумму около 3 млрд долларов, а также соглашение с банком развития KfW на сумму 500 млн долларов в рамках программ финансирования совместных проектов по устойчивому развитию. В настоящее время стороны работают над реализацией заключенных договоренностей, что является прочной основой для расширения направлений для дальнейшего партнерства", – добавил он.

Отмечается, что более 90% немецких инвестиций в Казахстан направляются в несырьевые отрасли – перерабатывающую промышленность, химию, производство стройматериалов, транспорт и АПК, что гармонично сочетается с устойчивой трансформацией экономики Казахстана от сырьевой модели к более диверсифицированной и инновационной структуре.

"Казахстан выстраивает современную модель устойчивого экономического роста, в центре которой – не просто привлечение инвестиций, а их стратегическое направление в ключевые отрасли. Через холдинг "Байтерек" государство реализует активную инвестиционную политику, совмещая рыночные инструменты с национальными приоритетами. Холдинг "Байтерек", являясь ключевым финансовым институтом Казахстана, в 2024 году поддержал несырьевой сектор на сумму 8,9 млрд долларов, создав более 6 тыс. рабочих мест, и сгенерировал с помощью своих инструментов продукцию и услуги на сумму 16 млрд долларов. Доля поддержанных проектов среднего и верхнего передела в 2024 году составила 67% (65% в 2023 году. – Прим. ред.)", – указал Рустам Карагойшин.

В рамках заседания были подписаны документы, направленные на развитие промышленной кооперации, технологическое партнерство и реализацию совместных инвестиционных проектов. Среди них – меморандумы о взаимопонимании между АО "НУХ "Байтерек" и KfW Development Bank, между ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." и IMI zimmermann & jansen technologies gmbh, соглашение о сотрудничестве между РГП "Жезказганредмет" и немецкой компанией DAR Metall AG, а также основные условия финансирования между АО "Банк развития Казахстана" и KfW Development Bank.

В свою очередь, сопредседатель казахстанско-германского Делового совета с немецкой стороны –управляющий директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс отметил, что устойчивость и предсказуемость делового климата в Казахстане, а также готовность к структурным реформам и технологическому партнерству делают страну одним из ключевых партнеров Германии в Центральной Азии.

Фото: пресс-служба "НУХ "Байтерек"

"Немецкие компании видят огромный потенциал в сотрудничестве с Казахстаном и готовы расширять свое присутствие в приоритетных секторах экономики – от переработки сырья до высокотехнологичного машиностроения… Во второй сессии мы сегодня услышали о шести очень конкретных проектах, в том числе четыре проекта в сфере зеленой экономики, которые очень важны. Я надеюсь, что вот такой конкретный прогресс будет достигнут. Из шести проектов два было в сфере высокой технологий, именно производство здесь, в Казахстане, электродвигателей, моечных роботов, и еще четыре проекта по переработке промышленных отходов и дальнейшему их использованию", – сказал он.

Подписанные сегодня меморандумы, добавил спикер, направлены на создание новых рабочих мест, повышение налоговых поступлений и в конечном итоге служат дальнейшему сближению двух стран.

4 марта 2025 года стало известно, что правительство увеличит капитал холдинга "Байтерек" на один триллион тенге, что, в свою очередь, позволит холдингу профинансировать проекты на сумму 8 трлн тенге в 2025 году.

