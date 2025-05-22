Мировые бренды начали охотнее делиться технологиями в Казахстане

Заместитель министра иностранных дел Алибек Куантыров 22 мая 2025 года в кулуарах Сената рассказал, какие иностранные компании планируют расширять производства в Казахстане и почему они охотнее делятся технологиями, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что американская компания Mars работает над одним крупным проектом. Pepsi заявила о 160 млн долларов инвестиций и хочет вложить в 2,5 раза больше этой суммы, чтобы увеличить производство в три раза. Помимо этого, вкладывать деньги в Казахстан заинтересованы арабские, китайские и турецкие компании. Это мировые бренды, которые уже работают в Казахстане либо планируют расширяться или заходят на казахстанский рынок.

"28 мая планируется открытие производственной линии мировой компании AstraZeneca. Она будет производить лекарства, которые могут быть использованы в лечении раковых болезней. Недавно мы во время визита в Великобританию посещали их офис в Кембридже. Они настроены очень серьезно. В ближайшее время планируется открытие продуктов этой линии. И то же касается компании Pfizer", – сказал Алибек Куантыров.

Он добавил, что мировые бренды интересуются сферой недропользования, IT и переработкой продукции. Например, китайская компания Fufeng занимается глубокой переработкой кукурузы в Жамбылской области. Они создают рабочие места и платят налоги.

"Если раньше они не совсем охотно делились технологиями, то сейчас как раз таки мы ставим свои условия, они сами заинтересованы. И самое важное, корпоративная политика мировых брендов – максимально развивать местное производство, у местных товаропроизводителей покупать товары, услуги и вовлекать местное население", – пояснил вице-министр.

Ранее Сенат ратифицировал межправительственное соглашение с Кыргызстаном о поощрении и взаимной защите инвестиций.