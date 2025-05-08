Вьетнам заинтересовался улучшением сервиса аэропорта в Кызылординской области

Заместитель министра иностранных дел Алибек Бакаев 8 мая 2025 года в кулуарах Сената рассказал, почему Вьетнам заинтересовался аэропортом в Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

Алибек Бакаев подчеркнул, что вопрос о выкупе аэропорта не стоит, так как это стратегический объект.

"Мы привлекаем передовые технологии и компании, для того, чтобы они нам помогали с технологической, административной точки зрения улучшать деятельность и сервис, в том числе, аэропортов. Переговоры уже ведутся с вьетнамской стороной", – сказал Алибек Бакаев.

Он пояснил, что аэропорт планируется передать на определенное время в управление вьетнамской стороне, чтобы улучшить работу воздушной гавани.

Ранее сообщалось, что вьетнамская компания SOVICO Group рассматривает вопрос приобретения в управление казахстанского аэропорта.