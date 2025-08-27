#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
533.87
621.64
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
533.87
621.64
6.64
Общество

Алматы и его наследие: почему вспоминают Ерболата Досаева

Алматы, акимат, встреча , фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 13:14 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В преддверии Дня города алматинцы не только подводят итоги прошедших лет, но и делятся воспоминаниями о том, как менялся мегаполис. На днях в социальных сетях развернулось бурное обсуждение, где жители вспоминали период руководства городом Ерболата Досаева, сообщает Zakon.kz.

Пост в социальной сети Facebook о результатах работы предыдущего акима Алматы опубликовал известный финансовый консультант Расул Рысмамбетов.

Многие комментаторы отметили: несмотря на жесткость и резкость стиля управления, Ерболат Досаев не боялся брать на себя ответственность и принимать непопулярные решения. По мнению горожан, именно это позволило заложить фундамент для будущих экономических и инфраструктурных преобразований.

"Да, Досаев жесткий! Но он по делу жесткий. Я ходила на его встречи с населением и задавала конкретные вопросы, на которые получала исчерпывающие ответы. А те, кто мямлил и хотел на 40 минут речь пихнуть, он сразу рамки ставил. Мне лично Досаев нравился как аким и его стиль управления", – написала жительница города Светлана Ибраева.


"Что касается критики, так критика была и будет. Досаев критики и осуждения не боялся, зато вместо красивых слов показал дела. Показатель этого – увеличение бюджета города и хороший задел на будущее. Особенно запомнилась его борьба с застройщиками и незаконными зданиями. Мне очень понравилось, как сносили незаконные постройки", – отметил Андрей Андреев.


"Со временем у меня отношение к нему поменялось. Хоть он и был резкий, зато не боялся открыто ходить на встречи и разговаривать с недовольными жителями. Никаких вылизанных пресс-конференций и согласованных вопросов", – высказал мнение Ильяс Мынжасаров.


"За три года, что я жил в Алматы, дороги реально стали лучше", – отметил изменения в транспортной инфраструктуре города Андрей Чеботарев.

Диалог и прямота

Одним из ключевых направлений работы акима Досаева, как отмечают алматинцы, стала практика регулярных встреч с населением. Эти встречи проходили в открытом формате, транслировались онлайн и позволяли жителям напрямую поднимать самые острые вопросы – от бытовых проблем до крупных инфраструктурных проектов.

"Ерболат Досаев постоянно находился в публичном поле, встречался с жителями, вел прямой разговор с алматинцами. Вот такое нужно всем акимам регионов. Быстрый и резкий подход ЕД (как его называли подчиненные) был оправдан", – подчеркнул Расул Рысмамбетов.

Алматы, встреча, население, проблемы , фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 13:14

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Экономическая база и роль бизнеса

Важной частью наследия Досаева стала поддержка малого и среднего бизнеса. Консультант AERC Ерасыл Серікбай отметил:

"Именно МСБ остается опорой городского развития. Его доля в экономике города за эти годы увеличилась с 47,5% до 60,3%. Сегодня в секторе занято 90% работающего населения – более 970 тыс. человек. Производство субъектов МСБ за 2024 год выросло на 13,9% и достигло 24,9 трлн тенге. В 2025 году на их поддержку выделено 70 млрд тенге, что в 2,5 раза больше, чем ранее".

Алматы, завод, производство , фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 13:14

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Городская среда и экология

Особое внимание уделялось экологии и застройке. С 2022 по 2025 год в Алматы было снесено 88 незаконных объектов, введен новый градостроительный регламент. За три года в городе высажено более 1,2 млн деревьев, уровень их приживаемости вырос до 90%. В 2025 году стартовала программа посадки крупномерных саженцев высотой до 6 метров. Доля экологичного общественного транспорта достигла 70%.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Алматы как хаб

Экономическое будущее Алматы эксперты связывают с транспортной инфраструктурой. Жаныбек Айгазин, генеральный директор AERC, считает:

"Экономика любой страны развивается через инфраструктуру. Для Алматы приоритетом должно быть развитие внутригородских дорог, метро и общественного транспорта. Это дает больший эффект для ВРП, чем новые трассы между регионами. Городу необходимо масштабное строительство метро, внедрение ЛРТ и развитие наземного транспорта. Финансовые возможности есть, вопрос только в правильном планировании".

Социальные и культурные проекты

Период руководства Ерболата Досаева ассоциируется у алматинцев также с культурными и социальными изменениями. В рамках "Бюджета народного участия" реализованы десятки проектов: благоустроены дворы, скверы, парки и пешеходные зоны. Символом перемен стала реконструкция набережной Сайрана, которая быстро превратилась в одно из самых популярных мест отдыха. Началась паспортизация 32,5 тыс. объектов городской инфраструктуры, адаптация социальных объектов для людей с особыми потребностями.

Особое внимание уделялось культуре: стартовала реконструкция здания Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Н. Сац. На реализацию этого проекта выделено 21,7 млрд тенге.

Многие жители Алматы и эксперты сошлись во мнении, что период руководства Ерболата Досаева стал временем, когда город получил прочный экономический и инфраструктурный фундамент. И именно это наследие, по их мнению, будет определять развитие мегаполиса в ближайшие годы. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Бауржан Апсеитов
Бауржан Апсеитов
Читайте также
Ввести обязательные уроки по ПДД в школах предлагают в МВД
Общество
13:46, Сегодня
Ввести обязательные уроки по ПДД в школах предлагают в МВД
Знание госязыка, Конституции и истории: названа дата тестирования на получение гражданства Казахстана
Общество
13:20, Сегодня
Знание госязыка, Конституции и истории: названа дата тестирования на получение гражданства Казахстана
Почему госслужащих Казахстана переводят на национальный мессенджер Aitu
Общество
12:31, Сегодня
Почему госслужащих Казахстана переводят на национальный мессенджер Aitu
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: