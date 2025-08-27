Алматы и его наследие: почему вспоминают Ерболата Досаева

В преддверии Дня города алматинцы не только подводят итоги прошедших лет, но и делятся воспоминаниями о том, как менялся мегаполис. На днях в социальных сетях развернулось бурное обсуждение, где жители вспоминали период руководства городом Ерболата Досаева, сообщает Zakon.kz.

Пост в социальной сети Facebook о результатах работы предыдущего акима Алматы опубликовал известный финансовый консультант Расул Рысмамбетов.



Многие комментаторы отметили: несмотря на жесткость и резкость стиля управления, Ерболат Досаев не боялся брать на себя ответственность и принимать непопулярные решения. По мнению горожан, именно это позволило заложить фундамент для будущих экономических и инфраструктурных преобразований.

"Да, Досаев жесткий! Но он по делу жесткий. Я ходила на его встречи с населением и задавала конкретные вопросы, на которые получала исчерпывающие ответы. А те, кто мямлил и хотел на 40 минут речь пихнуть, он сразу рамки ставил. Мне лично Досаев нравился как аким и его стиль управления", – написала жительница города Светлана Ибраева.

"Что касается критики, так критика была и будет. Досаев критики и осуждения не боялся, зато вместо красивых слов показал дела. Показатель этого – увеличение бюджета города и хороший задел на будущее. Особенно запомнилась его борьба с застройщиками и незаконными зданиями. Мне очень понравилось, как сносили незаконные постройки", – отметил Андрей Андреев.

"Со временем у меня отношение к нему поменялось. Хоть он и был резкий, зато не боялся открыто ходить на встречи и разговаривать с недовольными жителями. Никаких вылизанных пресс-конференций и согласованных вопросов", – высказал мнение Ильяс Мынжасаров.

"За три года, что я жил в Алматы, дороги реально стали лучше", – отметил изменения в транспортной инфраструктуре города Андрей Чеботарев.

Диалог и прямота

Одним из ключевых направлений работы акима Досаева, как отмечают алматинцы, стала практика регулярных встреч с населением. Эти встречи проходили в открытом формате, транслировались онлайн и позволяли жителям напрямую поднимать самые острые вопросы – от бытовых проблем до крупных инфраструктурных проектов.

"Ерболат Досаев постоянно находился в публичном поле, встречался с жителями, вел прямой разговор с алматинцами. Вот такое нужно всем акимам регионов. Быстрый и резкий подход ЕД (как его называли подчиненные) был оправдан", – подчеркнул Расул Рысмамбетов.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Экономическая база и роль бизнеса

Важной частью наследия Досаева стала поддержка малого и среднего бизнеса. Консультант AERC Ерасыл Серікбай отметил:

"Именно МСБ остается опорой городского развития. Его доля в экономике города за эти годы увеличилась с 47,5% до 60,3%. Сегодня в секторе занято 90% работающего населения – более 970 тыс. человек. Производство субъектов МСБ за 2024 год выросло на 13,9% и достигло 24,9 трлн тенге. В 2025 году на их поддержку выделено 70 млрд тенге, что в 2,5 раза больше, чем ранее".

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Городская среда и экология

Особое внимание уделялось экологии и застройке. С 2022 по 2025 год в Алматы было снесено 88 незаконных объектов, введен новый градостроительный регламент. За три года в городе высажено более 1,2 млн деревьев, уровень их приживаемости вырос до 90%. В 2025 году стартовала программа посадки крупномерных саженцев высотой до 6 метров. Доля экологичного общественного транспорта достигла 70%.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Алматы как хаб

Экономическое будущее Алматы эксперты связывают с транспортной инфраструктурой. Жаныбек Айгазин, генеральный директор AERC, считает:

"Экономика любой страны развивается через инфраструктуру. Для Алматы приоритетом должно быть развитие внутригородских дорог, метро и общественного транспорта. Это дает больший эффект для ВРП, чем новые трассы между регионами. Городу необходимо масштабное строительство метро, внедрение ЛРТ и развитие наземного транспорта. Финансовые возможности есть, вопрос только в правильном планировании".

Социальные и культурные проекты

Период руководства Ерболата Досаева ассоциируется у алматинцев также с культурными и социальными изменениями. В рамках "Бюджета народного участия" реализованы десятки проектов: благоустроены дворы, скверы, парки и пешеходные зоны. Символом перемен стала реконструкция набережной Сайрана, которая быстро превратилась в одно из самых популярных мест отдыха. Началась паспортизация 32,5 тыс. объектов городской инфраструктуры, адаптация социальных объектов для людей с особыми потребностями.

Особое внимание уделялось культуре: стартовала реконструкция здания Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Н. Сац. На реализацию этого проекта выделено 21,7 млрд тенге.

Многие жители Алматы и эксперты сошлись во мнении, что период руководства Ерболата Досаева стал временем, когда город получил прочный экономический и инфраструктурный фундамент. И именно это наследие, по их мнению, будет определять развитие мегаполиса в ближайшие годы.