Казахстан начнет закупать редкий минерал в Африке

Председатель правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов 28 мая 2025 года в кулуарах Акорды озвучил, зачем Казахстану бериллий из Руанды, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что в рамках визита президента Руанды в Казахстан "Самрук-Қазына" подписывает соглашение о сотрудничестве с Rwanda Mines, Petroleum and Gas Board.

"Это госорган Руанды, который отвечает за развитие и эксплуатацию их минерально-сырьевого комплекса. Руанда – страна, которая находится в восточной части африканского континента, с богатыми природными ресурсами. Относительно небольшая страна, однако у нее значительные ресурсы бериллия. Наша дочерняя компания "Казатомпром", которая владеет Ульбинским металлургическим заводом (УМЗ), намерена рассмотреть поставки бериллия из Руанды в Казахстан", – дополнил Нурлан Жакупов.

По его словам, УМЗ обладает уникальной технологией по производству металлического бериллия, то есть из концентрата УМЗ производит металлический бериллий с заданными характеристиками.

"Бериллий является одним из критических минералов, который используется в телекоммуникационной отрасли, в полупроводниках, в аэрокосмической и оборонной промышленности. Поэтому данное соглашение укрепит как экономические, так и политические взаимоотношения с Руандой. В годовом выражении УМЗ может переработать порядка 1500 тонн бериллия с содержанием 8% оксида бериллия", – сказал Нурлан Жакупов.

На вопрос о предполагаемом объеме поставок из Руанды он ответил, что данный вопрос будет обсуждаться в узком кругу, поскольку, с одной стороны, он носит коммерческий характер, а с другой – обсуждение находится на начальном этапе. Он также озвучил, что поставки могут начаться уже в этом году.



"У Руанды будет покупаться бериллиевый концентрат, то есть будет покупаться сырье, которое затем будет перерабатываться до конечного металла", – поделился глава "Самрук-Қазына".

В Акорде 28 мая 2025 года состоялась торжественная церемония встречи президента Руанды Поля Кагаме, прибывшего с официальным визитом в Казахстан.

