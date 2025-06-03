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Экономика и бизнес

Олжас Бектенов о реестре казахстанских товаропроизводителей: Секретить никто ничего не собирается

Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 10:43 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов 3 июня 2025 года на заседании правительства заявил, что вводимый реестр казахстанских производителей сделает эту систему прозрачной и снизит коррупционные риски, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства отметил, что этот вопрос актуален на рынке отечественного производства, призван повысить доверие к государственным инструментам поддержки бизнеса и создать для него благоприятную среду для развития.

"Секретить никто ничего не собирается. Наоборот, мы открыты, чтобы в этот реестр попали реальные производители. Мы знаем, сейчас выдаются индустриальные сертификаты, сертификаты СТ-KZ лжепроизводителям, в том числе, к сожалению, палатой "Атамекен". Поэтому нам надо эту систему совершенствовать", – сказал Олжас Бектенов.

О том, как будет работать реестр казахстанских товаропроизводителей, можно прочитать здесь.

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Бауыржан Муканов
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