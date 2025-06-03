Олжас Бектенов о мерах господдержки товаропроизводителей: Должна выдерживаться жесткая линия

Премьер-министр Олжас Бектенов 3 июня 2025 года на заседании правительства заявил о том, что государственная поддержка должна работать на отечественную экономику, сообщает Zakon.kz.

Он отметил недостаточно эффективное использование государственной поддержки, когда деньги казахстанского бюджета в итоге работают на экономику других стран, а не на развитие национального производства. Если компания получает государственные деньги, то обязана поддерживать отечественных производителей. И поддержка не должна идти на импорт, то есть закупку иностранных товаров или услуг, особенно если аналог можно производить в Казахстане.

"Получаешь господдержку, ты обязан направлять эти ресурсы на поддержку местных производителей, то есть если даем деньги из бюджета или национальных институтов развития, то они должны работать на казахстанскую экономику, а не на экономику других стран и производителей, которые здесь не присутствуют. Если что-то не производится, то тогда надо вести переговоры с целью локализации в Казахстане, и будут производить продукцию здесь и получать меры господдержки. Такая жесткая линия должна выдерживаться, и я неоднократно об этом говорю. Надо это сделать, на нормативном правовом уровне закрепить", – сказал Олжас Бектенов.

Он напомнил, что создается Единый реестр отечественных товаропроизводителей. Добросовестные производители будут в него включены автоматически. "Лжепроизводители" не смогут попасть в реестр. Новые заявители на основе простой заявки и автоматической цифровой проверки будут вноситься в этот реестр без бюрократических процедур. С 1 января следующего года реестр станет единственным механизмом по определению реального отечественного производителя.

Также предлагается всем крупным предприятиям разработать и принять Программы внутристрановой ценности с созданием возле себя пояса малого и среднего бизнеса.

"Если промышленные предприятия не примут таких программ, то не будет никакой государственной поддержки. Данная программа направлена на создание условий по обеспечению прямого закупа у наших предприятий. Это будет стимулировать расширение и создание новых производств за счет их локализации. Необходимо также создавать условия для развития кооперации между отечественными компаниями за счет расширения производственных цепочек внутри страны. Только за счет плодотворного взаимодействия наших предприятий может быть создан полный производственный цикл внутри страны", – считает премьер-министр.

Олжас Бектенов поручил Министерству финансов совместно с министерствами цифрового развития и промышленности обеспечить ввод автоматизированной системы реестра казахстанских товаропроизводителей в эксплуатацию с 1 января 2026 года.

Министерство промышленности совместно с министерствами национальной экономики и финансов примут меры по финансированию строительства инфраструктуры для промышленных предприятий, в том числе на территориях специальных экономических и индустриальных зон.

Ранее Олжас Бектенов уже комментировал ситуацию с реестром казахстанских товаропроизводителей.