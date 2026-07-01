Обеспечить жесткий контроль за снижением инфляции поручил Олжас Бектенов

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 1 июля 2026 года на заседании правительства поручил обеспечить жесткий контроль за снижением инфляции, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что важным фактором устойчивого экономического роста является удержание в текущем году уровня инфляции ниже 10%.

"Инструменты для этого имеются. Все меры должны быть скоординированы с Национальным банком. Первым руководителям госорганов поручаю обеспечить жесткий контроль качественной реализации Программы совместных действий по макроэкономической стабилизации, а также Комплекса мер по контролю и снижению инфляции", – сказал Бектенов.

По его словам, необходимо продолжить поддержку отечественного производства, насыщение рынка товарами, развитие инфраструктуры хранения и логистики, а также регулирование ценообразования и полноценной реализации инструмента "Заказ на инвестиции".

"Также Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными государственными органами обеспечить реализацию сбалансированной тарифной политики с учетом интересов потребителей и субъектов естественных монополий", – добавил премьер.

Ранее Бектенов высказался о вступлении в силу с 1 июля новой Конституции.