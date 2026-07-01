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Общество

Обеспечить жесткий контроль за снижением инфляции поручил Олжас Бектенов

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 11:06 Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 1 июля 2026 года на заседании правительства поручил обеспечить жесткий контроль за снижением инфляции, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что важным фактором устойчивого экономического роста является удержание в текущем году уровня инфляции ниже 10%.

"Инструменты для этого имеются. Все меры должны быть скоординированы с Национальным банком. Первым руководителям госорганов поручаю обеспечить жесткий контроль качественной реализации Программы совместных действий по макроэкономической стабилизации, а также Комплекса мер по контролю и снижению инфляции", – сказал Бектенов.

По его словам, необходимо продолжить поддержку отечественного производства, насыщение рынка товарами, развитие инфраструктуры хранения и логистики, а также регулирование ценообразования и полноценной реализации инструмента "Заказ на инвестиции".

"Также Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными государственными органами обеспечить реализацию сбалансированной тарифной политики с учетом интересов потребителей и субъектов естественных монополий", – добавил премьер.

Ранее Бектенов высказался о вступлении в силу с 1 июля новой Конституции.

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Азамат Сыздыкбаев
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