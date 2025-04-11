Глава Нацбанка об уличных табло с курсами валют: Это анахронизм 90-х годов

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов объяснил предложение убрать табло с курсами валют с улиц, передает корреспондент Zakon.kz.

Он назвал наличие обменников с курсами валют иностранных государств посреди улиц и дорог анахронизмом 90-х годов.

"В 90-х годах, когда отсутствовала финансовая система, отсутствовала возможность сберегать: не было депозитов. Любая возможность что-то сберечь – это купить доллары. Получил 300 тенге зарплаты, чтобы сохранить хотя бы 100 тенге – это была только инвестиция в доллары. Тогда, конечно, было важно, чтобы у людей была эта возможность. И я уже не говорю о том, что не было интернета. В 90-е годы многие занимались челночным бизнесом. Надо было поменять деньги, съездить в Китай, еще куда-то. Соответственно, доллар был, действительно, в ходу, и долларизация была максимальная, потому что это был период резкого ослабления нацвалюты, высокой инфляции в целом. Тогда это было то, что людям нужно было ежедневно. Сейчас такого даже близко нет", – сказал глава Нацбанка.

Он отметил, что государство, бизнес, само общество сделало очень много для дедолларизации.

"Мы смогли дедолларизировать депозиты. Условно семь-восемь лет назад у нас 70% депозитов держали в долларе, сейчас только 22%. Все наши маркетплейсы, рекламы, ценники – в тенге... ... Давайте тогда пусть все магазинчики выставят на улице свои табло: молоко – 450, хлеб – 150, картофель – 300. Ну это точно товары повседневного спроса, я тоже хочу знать, где можно купить картошку по 300, а где – по 350 или 280. Но никто этого не делает. Анахронизм 90-х сохранился только в отношении табло обменников. Время пришло приводить все в соответствие с текущим уровнем развития общества, экономики", – пояснил Тимур Сулейменов.

Он же прокомментировал вопрос о рисках спекуляции курсом валют на этом фоне.

"Никто не ездит по городу на машине или на автобусе в поисках табло. Все открывают банковские приложения, kurs.kz. Поэтому эти ценники иностранной валюты нам не нужны", – заверил он.

28 марта 2025 года сообщалось, что Национальный банк Казахстана разработал проект постановления о внесении изменений в правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой. Согласно документу, планируется запретить размещение информации о курсах покупки и продажи иностранной валюты за тенге вне помещений обменных пунктов.