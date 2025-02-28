Более 279 млн тенге украли в Кызылорде при реконструкции газопровода

Кызылординский областной суд вынес приговор бывшему заместителю руководителя Управления магистральных газопроводов (УМГ) "Кызылорда", который признан виновным в хищении более 279 млн тенге путем обмана и использования своего служебного положения, сообщает Zakon.kz.

Об этом 28 февраля 2025 года рассказали в Главной транспортной прокуратуре.

"Осужденный приговорен к 6 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе", – говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

В течение двух лет осужденный заключал договоры с подрядными организациями ТОО "OrdaGlass LTD" и "HH&B Holding" по завышенной стоимости.

Вводя их в заблуждение, он заявлял, что значительная часть средств израсходована на строительно-монтажные работы, а стоимость строительных материалов существенно выросла.

Государственный обвинитель Главной транспортной прокуратуры доказал его вину в суде.

"Приговор суда вступил в законную силу". Главная транспортная прокуратура

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