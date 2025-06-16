Вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков 16 июня 2025 года рассказал, как Казахстан интегрируется в глобальные производственные цепочки высокотехнологичной продукции, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что на стадии активной реализации находятся крупные инвестиционные проекты в четырех стратегически важных направлениях. Один из них – производство меди. Модернизация действующих предприятий (Балхашский медеплавильный завод/NFC) и строительство новых мощностей (KAZ Minerals Smelting/NFC) выпуска катодной меди.

"Второе. Производство алюминия – реализация проекта по переработке казахстанского глинозема с производством первичного алюминия (East Hope Group). Третье. Производство стали – углубление переработки железорудного сырья до горячебрикетированного железа и стальной продукции (Fujian Hengwang). И четвертое. Углехимия – переход от сырьевого экспорта угля к производству продуктов углехимии (CHN Energy Investment Group, East China Engineering and Technology/ТОО "Samal Commodities", АО "QarMet"/ ACRE Coking)", – сказал Олжас Сапарбеков на Форуме индустриально-инвестиционного сотрудничества "Центральная Азия – Китай".

Он пояснил, что эти проекты не только усиливают позиции Казахстана как поставщика переработанной продукции, но и позволяют интегрироваться в глобальные производственные цепочки высокотехнологичной продукции.

"Стратегически важные минеральные ресурсы сосредоточены по всей Центральной Азии. И здесь открываются широкие возможности для кооперации в области переработки зеленых минералов и металлов, развития экологически устойчивой добычи и замкнутых циклов производства", – отметил вице-министр.

Ранее сообщалось, что Казахстан расширит перечень инвестпроектов с Китаем.