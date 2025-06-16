#АЭС в Казахстане
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
511.92
588.91
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
511.92
588.91
6.44
Экономика и бизнес

Алибек Куантыров: Казахстан расширит перечень инвестпроектов с Китаем

Заместитель министра иностранных дел Алибек Куантыров, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 10:45 Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов
Заместитель министра иностранных дел Алибек Куантыров 16 июня 2025 года сообщил, что правительством Казахстана прорабатывается расширение перечня совместных инвестпроектов с КНР, сообщает Zakon.kz.

На сегодня перечень включает 47 проектов на сумму 14,8 млрд долларов. С 2015 года в эксплуатацию введено 29 проектов на сумму 7,9 млрд долларов, на стадии реализации находится 10 проектов на общую сумму 2,7 млрд долларов и 8 проектов на сумму 4,1 млрд долларов – в стадии проработки. Этот механизм сотрудничества позволяет создать более 15 000 рабочих мест.

"Индустриальное и инвестиционное сотрудничество приобретает стратегическую значимость для Центральной Азии. Современные экономические реалии требуют от нас активности, инновационности и стремления к формированию экономики с высокой добавленной стоимостью. Последние годы Казахстан последовательно проводит активную политику индустриализации, направленную на развитие обрабатывающей промышленности, цифровизацию производства и внедрение зеленых технологий", – сказал Куантыров на Форуме индустриально-инвестиционного сотрудничества "Центральная Азия – Китай".

Он отметил, что правительством Казахстана на постоянной основе проводится работа по улучшению инвестиционного климата страны и совершенствуются инструменты поддержки инвестиций в соответствии с наилучшими мировыми практиками.

Ранее сообщалось, что Казахстан обновит инвестиционное соглашение с КНР.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Бауыржан Муканов
Читайте также
Роман Скляр: Казахстан обновит инвестиционное соглашение с КНР
Экономика и бизнес
10:04, Сегодня
Роман Скляр: Казахстан обновит инвестиционное соглашение с КНР
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: