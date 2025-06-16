Алибек Куантыров: Казахстан расширит перечень инвестпроектов с Китаем

Заместитель министра иностранных дел Алибек Куантыров 16 июня 2025 года сообщил, что правительством Казахстана прорабатывается расширение перечня совместных инвестпроектов с КНР, сообщает Zakon.kz.

На сегодня перечень включает 47 проектов на сумму 14,8 млрд долларов. С 2015 года в эксплуатацию введено 29 проектов на сумму 7,9 млрд долларов, на стадии реализации находится 10 проектов на общую сумму 2,7 млрд долларов и 8 проектов на сумму 4,1 млрд долларов – в стадии проработки. Этот механизм сотрудничества позволяет создать более 15 000 рабочих мест.

"Индустриальное и инвестиционное сотрудничество приобретает стратегическую значимость для Центральной Азии. Современные экономические реалии требуют от нас активности, инновационности и стремления к формированию экономики с высокой добавленной стоимостью. Последние годы Казахстан последовательно проводит активную политику индустриализации, направленную на развитие обрабатывающей промышленности, цифровизацию производства и внедрение зеленых технологий", – сказал Куантыров на Форуме индустриально-инвестиционного сотрудничества "Центральная Азия – Китай".

Он отметил, что правительством Казахстана на постоянной основе проводится работа по улучшению инвестиционного климата страны и совершенствуются инструменты поддержки инвестиций в соответствии с наилучшими мировыми практиками.

Ранее сообщалось, что Казахстан обновит инвестиционное соглашение с КНР.