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Общество

Почему не надо покупать китайские авто, ввезенные в Казахстан по серым схемам

Электрозаправочная станция, электромобиль, зарядка электромашины, электрический автомобиль, электрокар, электрическая машина, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 15:28 Фото: unsplash
Вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков 3 июня 2025 года на пресс-конференции после заседания правительства прокомментировал серые схемы ввоза китайских авто в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Он пояснил, что узнает о таких схемах, как и все, из соцсетей. Олжас Сапарбеков прочитал пост одного из автоэкспертов, купившего популярный китайский автомобиль. Радость от приобретения оказалась недолгой. Автомобиль оказался с перебитым VIN-кодом.

"Есть ряд вопросов, помимо того, что это техрегулирование и безопасность машины и автовладельцев. Также есть вопрос происхождения товара: где произведено, какая была история владения. На уровне правительства принимается ряд мер по систематизации и контролю", – признал проблему Олжас Сапарбеков.

Вице-министр констатировал, что недобросовестные предприниматели, получившие сертификаты, необходимые для ввоза автомобилей, завезли некачественные и небезопасные машины. Он затруднился назвать масштабы проблемы.

"Привести данные о масштабах не могу, но могу ответить так: любая машина, которая не соответствует техрегламенту, не соответствует безопасности, негативно отражается на безопасности автовладельца. Также есть риск потери денежных средств за приобретенный автомобиль", – резюмировал Олжас Сапарбеков.

Ранее сообщалось, что китайские автомобили продолжают набирать популярность среди казахстанцев, однако растет и число жалоб на их качество.

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Бауыржан Муканов
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