+23°
$
466.33
538.47
5.9
Общество

Могут ли в Казахстане пересмотреть порядок отключения отопления

Фото: pexels
Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов на пресс-конференции в правительстве 7 апреля 2026 года ответил на жалобы казахстанцев по поводу избыточной подачи тепла в дома при плюсовой температуре, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что казахстанцы массово жалуются в социальных сетях на жару в квартирах. Они просят отключить отопление, но существующий порядок не позволяет сделать это. В этой связи представители СМИ поинтересовались, могут ли в Минэнерго инициировать пересмотр действующих правил.

"Вопрос – дискуссионный, кому-то из нас, например, жарко, а кому-то, наоборот, холодно. Мы начнем отключать отопление, например, в Алматы или Астане. И другая часть населения, которые, наоборот, считают, что это прохладно, будут жаловаться. Поэтому есть стандарты, которые, пока, я думаю, пересматривать смысла не видим", – сказал Сунгат Есимханов.

Жители, по его словам, сами могут снизить уровень дискомфорта.

"У нас сейчас практически во всех домах имеются общедомовые приборы учета, автоматизированный тепловой пункт (АТП), это работа ОСИ и КСК... по отключению этих приборов. Если дом не хочет потреблять, и такое решение есть, можно отключить дом, и тогда по прибору учета никаких начислений не будет", – пояснил вице-министр.

30 марта 2026 года власти Алматы рассказали, когда же в южной столице отключат отопление.

Оксана Даирова
Оксана Даирова
