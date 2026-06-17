#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Экономика и бизнес

Казахстан займет 470 млрд тенге у двух международных банков

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 11:53 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутаты Мажилиса 17 июня 2026 года ратифицировали Соглашение о займе между Казахстаном и Международным банком реконструкции и развития, передает корреспондент Zakon.kz.

Первое Соглашение, подписанное в Астане 20 мая 2026 года, предусматривает предоставление Казахстану займа в размере 92,3 млрд японских йен сроком на 11 лет, включая пятилетний льготный период.

Соглашение с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций совершено в Астане 15 июня 2026 года и предусматривает предоставление Казахстану займа в сумме 62,4 млрд японских йен со сроком погашения 11 лет, включая 5-летний льготный период.

Общая сумма займов составит 154,7 млрд йен (свыше 470 млрд тенге).

Со слов министра финансов Мади Такиева, обязательства по привлекаемым займам будут осуществляться за счет средств республиканского бюджета в соответствии с финансовыми условиями, установленными в Соглашении о займе.

"Вместе с тем хотелось бы отметить, что данные банки являются нашими стратегическими партнерами и вносят огромный вклад в экономику Казахстана. Казахстан присоединился к Международному банку реконструкции и развития в 1992 году, где доля нашего государства составляет 0,17%, к Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций – в 2017 году, где доля составляет 0,754%. За прошедшие годы между Казахстаном и указанными банками сложились прочные и конструктивные взаимоотношения, охватывающие широкий спектр экономических вопросов. При активном участии данных банков успешно реализуется ряд проектов, предоставляются гранты, на безвозмездной основе оказывается (техническая) помощь, направленная на экономическое развитие страны", – заявил он.

Он отметил, что на сегодняшний день фактические уровни долговых индикаторов, установленных Концепцией управления государственными финансами, находятся в пределах допустимых значений.

"Финансовая устойчивость нашей страны подтверждается высокими кредитными рейтингами со стабильным прогнозом от ведущих рейтинговых агентств. Эксперты крупнейших международных финансовых организаций оценивают уровень государственного долга как "невысокий", отмечая, что он является управляемым, что создает возможность для обеспечения долгосрочного экономического роста. В целом привлечение льготных займов международных финансовых организаций является стандартной практикой при необходимости финансирования мер по поддержанию экономического роста", – озвучил министр.

Министр уточнил, что данные средства позволят поддержать первоочередные меры правительства, включая финансирование важных направлений экономики.

С его слов, ратификация данных Соглашений не несет для нашей страны негативных социально-экономических и правовых последствий.

10 июня 2026 года в Министерстве финансов объяснили исполнение бюджета Казахстана за 2025 год.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Сенат Парламента РК
10:34, 26 июня 2025
Сенат ратифицировал соглашение о займе с Международным банком реконструкции и развития
Мажилис Парламента РК
14:34, 18 июня 2025
Мажилис одобрил ратификацию соглашения о займе: 2,5 млн казахстанцев получат доступ к интернету
Флаги Кыргызстана и Казахстана, флаги Кыргызской Республики и Республики Казахстан, флаги КР и РК
14:10, 10 июня 2026
Соглашение о резиденциях для послов между Казахстаном и Кыргызстаном ратифицировал Мажилис
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Пётр Ян
11:32, Сегодня
"Я дал согласие": Пётр Ян принял бой с Шоном О’Мэлли
Чемпион мира из РК Жусупов и триумфатор ЭКМ Рейес из Бразилии встретились на турнире в Китае
11:14, Сегодня
Главный конкурент Торехана Сабырхана Жусупов триумфально стартовал на Кубке мира в Китае
Конор Макгрегор
10:30, Сегодня
Конор Макгрегор озвучил дату следующего боя в UFC после поединка с Максом Холлуэем
Юные казахстанские шахматисты борются за медали чемпионата мира во всех весовых категориях
10:19, Сегодня
Юные казахстанские шахматисты борются за медали чемпионата мира во всех категориях
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: