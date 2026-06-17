Казахстан займет 470 млрд тенге у двух международных банков

Депутаты Мажилиса 17 июня 2026 года ратифицировали Соглашение о займе между Казахстаном и Международным банком реконструкции и развития, передает корреспондент Zakon.kz.

Первое Соглашение, подписанное в Астане 20 мая 2026 года, предусматривает предоставление Казахстану займа в размере 92,3 млрд японских йен сроком на 11 лет, включая пятилетний льготный период.

Соглашение с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций совершено в Астане 15 июня 2026 года и предусматривает предоставление Казахстану займа в сумме 62,4 млрд японских йен со сроком погашения 11 лет, включая 5-летний льготный период.

Общая сумма займов составит 154,7 млрд йен (свыше 470 млрд тенге).

Со слов министра финансов Мади Такиева, обязательства по привлекаемым займам будут осуществляться за счет средств республиканского бюджета в соответствии с финансовыми условиями, установленными в Соглашении о займе.

"Вместе с тем хотелось бы отметить, что данные банки являются нашими стратегическими партнерами и вносят огромный вклад в экономику Казахстана. Казахстан присоединился к Международному банку реконструкции и развития в 1992 году, где доля нашего государства составляет 0,17%, к Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций – в 2017 году, где доля составляет 0,754%. За прошедшие годы между Казахстаном и указанными банками сложились прочные и конструктивные взаимоотношения, охватывающие широкий спектр экономических вопросов. При активном участии данных банков успешно реализуется ряд проектов, предоставляются гранты, на безвозмездной основе оказывается (техническая) помощь, направленная на экономическое развитие страны", – заявил он.

Он отметил, что на сегодняшний день фактические уровни долговых индикаторов, установленных Концепцией управления государственными финансами, находятся в пределах допустимых значений.

"Финансовая устойчивость нашей страны подтверждается высокими кредитными рейтингами со стабильным прогнозом от ведущих рейтинговых агентств. Эксперты крупнейших международных финансовых организаций оценивают уровень государственного долга как "невысокий", отмечая, что он является управляемым, что создает возможность для обеспечения долгосрочного экономического роста. В целом привлечение льготных займов международных финансовых организаций является стандартной практикой при необходимости финансирования мер по поддержанию экономического роста", – озвучил министр.

Министр уточнил, что данные средства позволят поддержать первоочередные меры правительства, включая финансирование важных направлений экономики.

С его слов, ратификация данных Соглашений не несет для нашей страны негативных социально-экономических и правовых последствий.

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