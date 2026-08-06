#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
469.85
542.16
5.78
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
469.85
542.16
5.78
Экономика и бизнес

Льготные кредиты до 86,5 млн тенге: хорошую новость сообщили алматинскому бизнесу

Кредит, кредитование, займ, долг, долги, кредиты, займы, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2026 12:57 Фото: pexels
Предприниматели Алматы могут получить льготный кредит на развитие малого и микробизнеса по ставке 6% или 9% годовых (ГЭСВ), сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе акимата города 6 августа 2026 года, максимальная сумма займа составляет 86,5 млн тенге на одного заемщика. Срок кредитования на инвестиционные цели – до 7 лет, на пополнение оборотных средств – до 3 лет.

Кредиты по ставке 6% годовых (ГЭСВ от 6,2% до 6,6% годовых) предоставляются:

  • бизнесу, применяющему специальный налоговый режим (СУСН),
  • социальным предпринимателям,
  • резидентам Индустриальной зоны Алматы и малых промышленных парков,
  • на реализацию проектов по строительству малых промышленных парков, организации ярмарок, гастроулиц, креативных хабов и коворкинг-центров, развитию креативной индустрии и созданию инфраструктуры для инновационного бизнеса.

По ставке 9% годовых финансируются остальные проекты малого и среднего бизнеса (ГЭСВ от 9,5% до 9,9% годовых).

Получить льготный кредит могут предприниматели, работающие в приоритетных отраслях программы. В их числе:

  • производство,
  • обрабатывающая промышленность,
  • туризм,
  • услуги по временному проживанию,
  • креативная и IT-индустрия,
  • дошкольное образование.

В перечень также вошли проекты в сфере общественного питания, реализуемые в рамках развития гастроулиц, Алматинского горного кластера и создания объектов с уникальной концепцией, включая заведения казахской кухни.

Одним из основных условий участия в программе являются ведение бизнеса на территории города Алматы.

Подробнее об условиях льготного кредитования можно узнать по телефону +7 (727) 390-80-42 или на сайте mfoalmaty.kz.

5 июня 2026 года Национальный банк Казахстана снизил базовую ставку с 18% до 17%, после чего банки второго уровня начали корректировать стоимость своих кредитных продуктов. А 24 июля Нацбанк вновь снизил базовую ставку – до 16,75%. В результате некоторые виды кредитов подешевели. Кто оказался в выигрыше от этих изменений, Zakon.kz рассказывал здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись
11:29, 01 июля 2025
Хорошую новость сообщили предпринимателям Казахстана
бизнес, кредиты, мнения
16:15, 28 марта 2024
Польза или вред: нужны ли казахстанскому бизнесу льготные кредиты
Глобализация, глобальный бизнес, бизнес, глобальная экономика, международный бизнес, международные отношения, международные связи, международная торговля, глобальные связи, цифровизация
10:17, 01 июля 2026
Казахстанцам с долгами по кредитам сообщили хорошую новость
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Елена Рыбакина
13:06, Сегодня
"Главной проблемой была нестабильность": Tennis Letter оценил победу Рыбакиной в Торонто
Рыбакина оказалась в элитной тройке мирового тенниса после старта на &quot;тысячнике&quot; в Канаде
12:49, Сегодня
Рыбакина оказалась в элитной тройке мирового тенниса после старта на "тысячнике" в Канаде
Скоропостижно скончался бывший игрок сборной Казахстана по футболу и футзалу Лисин
12:35, Сегодня
Скоропостижно скончался бывший игрок сборной Казахстана по футболу и футзалу Лисин
Анна Черкашина выполняет очередную попытку
12:24, Сегодня
Казахстанская легкоатлетка Черкашина вышла в финал чемпионата мира
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: