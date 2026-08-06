Льготные кредиты до 86,5 млн тенге: хорошую новость сообщили алматинскому бизнесу

Предприниматели Алматы могут получить льготный кредит на развитие малого и микробизнеса по ставке 6% или 9% годовых (ГЭСВ), сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе акимата города 6 августа 2026 года, максимальная сумма займа составляет 86,5 млн тенге на одного заемщика. Срок кредитования на инвестиционные цели – до 7 лет, на пополнение оборотных средств – до 3 лет.

Кредиты по ставке 6% годовых (ГЭСВ от 6,2% до 6,6% годовых) предоставляются:

бизнесу, применяющему специальный налоговый режим (СУСН),

социальным предпринимателям,

резидентам Индустриальной зоны Алматы и малых промышленных парков,

на реализацию проектов по строительству малых промышленных парков, организации ярмарок, гастроулиц, креативных хабов и коворкинг-центров, развитию креативной индустрии и созданию инфраструктуры для инновационного бизнеса.

По ставке 9% годовых финансируются остальные проекты малого и среднего бизнеса (ГЭСВ от 9,5% до 9,9% годовых).

Получить льготный кредит могут предприниматели, работающие в приоритетных отраслях программы. В их числе:

производство,

обрабатывающая промышленность,

туризм,

услуги по временному проживанию,

креативная и IT-индустрия,

дошкольное образование.

В перечень также вошли проекты в сфере общественного питания, реализуемые в рамках развития гастроулиц, Алматинского горного кластера и создания объектов с уникальной концепцией, включая заведения казахской кухни.

Одним из основных условий участия в программе являются ведение бизнеса на территории города Алматы.

Подробнее об условиях льготного кредитования можно узнать по телефону +7 (727) 390-80-42 или на сайте mfoalmaty.kz.

5 июня 2026 года Национальный банк Казахстана снизил базовую ставку с 18% до 17%, после чего банки второго уровня начали корректировать стоимость своих кредитных продуктов. А 24 июля Нацбанк вновь снизил базовую ставку – до 16,75%. В результате некоторые виды кредитов подешевели. Кто оказался в выигрыше от этих изменений, Zakon.kz рассказывал здесь.