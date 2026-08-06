Льготные кредиты до 86,5 млн тенге: хорошую новость сообщили алматинскому бизнесу
Как рассказали в пресс-службе акимата города 6 августа 2026 года, максимальная сумма займа составляет 86,5 млн тенге на одного заемщика. Срок кредитования на инвестиционные цели – до 7 лет, на пополнение оборотных средств – до 3 лет.
Кредиты по ставке 6% годовых (ГЭСВ от 6,2% до 6,6% годовых) предоставляются:
- бизнесу, применяющему специальный налоговый режим (СУСН),
- социальным предпринимателям,
- резидентам Индустриальной зоны Алматы и малых промышленных парков,
- на реализацию проектов по строительству малых промышленных парков, организации ярмарок, гастроулиц, креативных хабов и коворкинг-центров, развитию креативной индустрии и созданию инфраструктуры для инновационного бизнеса.
По ставке 9% годовых финансируются остальные проекты малого и среднего бизнеса (ГЭСВ от 9,5% до 9,9% годовых).
Получить льготный кредит могут предприниматели, работающие в приоритетных отраслях программы. В их числе:
- производство,
- обрабатывающая промышленность,
- туризм,
- услуги по временному проживанию,
- креативная и IT-индустрия,
- дошкольное образование.
В перечень также вошли проекты в сфере общественного питания, реализуемые в рамках развития гастроулиц, Алматинского горного кластера и создания объектов с уникальной концепцией, включая заведения казахской кухни.
Одним из основных условий участия в программе являются ведение бизнеса на территории города Алматы.
Подробнее об условиях льготного кредитования можно узнать по телефону +7 (727) 390-80-42 или на сайте mfoalmaty.kz.
5 июня 2026 года Национальный банк Казахстана снизил базовую ставку с 18% до 17%, после чего банки второго уровня начали корректировать стоимость своих кредитных продуктов. А 24 июля Нацбанк вновь снизил базовую ставку – до 16,75%. В результате некоторые виды кредитов подешевели. Кто оказался в выигрыше от этих изменений, Zakon.kz рассказывал здесь.