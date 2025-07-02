Налоговики рассказали, какие виды проверок могут ожидать казахстанцев

Департамент государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области сегодня, 2 июля 2025 года, решил напомнить казахстанцам, какие проверки могут проводить налоговые органы в стране, сообщает Zakon.kz.

Так, в соответствии со статьей 145 Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) налоговые проверки подразделяются на следующие виды:

периодические налоговые проверки на основе оценки степени риска; внеплановые налоговые проверки.

Далее сказано, что периодическими налоговыми проверками на основе оценки степени риска являются проверки, назначаемые налоговыми органами в отношении налогоплательщиков по результатам анализа налоговой отчетности, сведений уполномоченных государственных органов, а также сведений, полученных из официальных и открытых источников информаций, по деятельности налогоплательщиков.

Основанием для назначения периодических налоговых проверок на основе оценки степени риска является полугодовой график, утвержденный решением уполномоченного органа.

Внеплановыми налоговыми проверками являются проверки, осуществляемые по заявлениям, по жалобам, в связи с ликвидацией, по основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом РК и так далее.

Также согласно статье 140 Налогового кодекса, налоговые проверки осуществляются в форме комплексной, тематической, встречной проверки, хронометражного обследования.

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