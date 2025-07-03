В Казахстане задумались о введении нового налога

В Казахстане разрабатывают отдельный закон об управлении отходами. Об этом стало известно 3 июля 2025 года на IX Евразийском бизнес-форуме Green Energy & Waste Recycling Forum, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Мажилиса Ажар Сагандыкова отметила, что в действующем Экологическом кодексе остается ряд уязвимых мест, требующих глубокой проработки и внесения новых поправок.

"Мы работаем в составе рабочей группы по внесению изменений и дополнений в экологическое законодательство. Это и недостаточная конкретизация обязанностей местных исполнительных органов в сфере обращения отходов, не хватает экономических стимулов для инвестиций в переработку, отсутствует четкая система мониторинга ответственности за экологические нарушения в сфере ТБО на местах", – отметила она.

По ее словам, до сих пор не проведено научное исследование по вопросам раздельного сбора мусора.

"Остро стоит вопрос поддержки предприятий, занимающихся сортировкой и переработкой ТБО. Мы также обсудили необходимость отказаться от понятия "полигон" и перейти к созданию предприятий по полной переработке отходов. В рамках рабочей группы уже подготовлен ряд поправок, которые мы будем обсуждать осенью. В частности, мы предлагаем разработать отдельный законопроект об управлении отходами. Он должен систематизировать полномочия, ответственность, требования к инфраструктуре и механизмы государственного стимулирования. Пора также задуматься о введении "зеленого налога" на неэкологичную упаковку с направлением этих средств на развитие переработки", – дополнила Ажар Сагандыкова.

Она подчеркнула неэффективность существующих региональных дорожных карт по управлению отходами. По ее словам, летом планируется собрать предложения от бизнеса и экоактивистов, чтобы осенью вернуться к доработке законопроекта.

Вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев в кулуарах подтвердил, что есть поручение премьер-министра о разработке концепции управления всеми видами отходов, за исключением радиоактивных.

"Сейчас эта концепция находится на стадии подготовки в Министерстве экологии с участием всех заинтересованных сторон – я имею в виду и бизнес-сообщество, и депутатский корпус. К сентябрю у нас стоит задача разработать и представить на первое обсуждение проект этой концепции. Если в документе будет четко указано, что необходим отдельный законопроект, посвященный управлению отходами, то, думаю, мы к этому придем. Все будет зависеть от содержания концепции", – сказал он.

Касательно "зеленого налога" он подчеркнул, что пока очень сложно сказать, какой он будет, потому что необходим масштабный макроэкономический сравнительный анализ, потому что это повлияет практически на все сферы экономики.

"Я не могу сегодня назвать конкретные цифры по налогам на ту или иную продукцию. Это нужно просчитывать комплексно – на уровне всей страны. Министерство приступило к работе, но пока это находится на начальной стадии", – дополнил Жомарт Алиев.



Ранее вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев назвал основные причины возгорания мусорных полигонов в Казахстане.