Новые пошлины США на товары из Казахстана: в МТИ РК объяснили, что это значит

Сегодня, 24 июля 2026 года, в Министерстве торговли и интеграции (МТИ) Казахстана сделали заявление в связи с решением США о введении дополнительной пошлины, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что 23 июля США приняли окончательное решение по итогам расследования в рамках раздела 301 Закона о торговле 1974 года.

"С 24 июля на некоторые товары казахстанского происхождения вводится дополнительная пошлина в размере 12,5%. Она не распространяется на товары, включенные в утвержденные Торговым представительством США перечни изъятий. Ранее действовавшая временная импортная надбавка в размере 10% завершила свое действие по истечении установленного 150-дневного срока. Поэтому прежняя надбавка не суммируется с новой пошлиной". Пресс-служба МТИ РК

По расчетам Министерства торговли и интеграции РК, порядка 95% казахстанского экспорта в США, как и прежде, останется вне действия дополнительной пошлины.

"МТИ РК продолжает взаимодействие с американской стороной для защиты интересов казахстанских экспортеров и поиска взаимоприемлемых решений", – заверили в пресс-службе ведомства.

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23 июля 2026 года президент США Дональд Трамп подписал меморандум о введении торговых мер по итогам расследования в отношении 60 экономик, включая Казахстан. Вашингтон считает, что эти страны недостаточно эффективно запрещают импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда.

По данным Белого дома, расследование проводилось управлением торгового представителя США в соответствии с разделом 301 Закона о торговле 1974 года. Американские власти пришли к выводу, что ряд стран либо вовсе не ввели запрет на импорт товаров, произведенных с применением принудительного труда, либо не обеспечивают его эффективное исполнение.

По итогам расследования США решили ввести дополнительные импортные пошлины. Для части стран предусмотрена ставка 10%, если у них уже действует законодательный запрет, но его применение признано недостаточно эффективным. Для остальных экономик, в том числе Казахстана, предлагается установить пошлину 12,5% на импортируемые в США товары.