#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
465.74
531.08
5.92
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
465.74
531.08
5.92
Экономика и бизнес

Новые пошлины США на товары из Казахстана: в МТИ РК объяснили, что это значит

Американо-казахстанские отношения, Америка и Казахстан, США и Казахстан, США и РК, Казахстан и Америка, Казахстан и США, РК и США, Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 15:25 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Сегодня, 24 июля 2026 года, в Министерстве торговли и интеграции (МТИ) Казахстана сделали заявление в связи с решением США о введении дополнительной пошлины, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что 23 июля США приняли окончательное решение по итогам расследования в рамках раздела 301 Закона о торговле 1974 года.

"С 24 июля на некоторые товары казахстанского происхождения вводится дополнительная пошлина в размере 12,5%. Она не распространяется на товары, включенные в утвержденные Торговым представительством США перечни изъятий. Ранее действовавшая временная импортная надбавка в размере 10% завершила свое действие по истечении установленного 150-дневного срока. Поэтому прежняя надбавка не суммируется с новой пошлиной".Пресс-служба МТИ РК

По расчетам Министерства торговли и интеграции РК, порядка 95% казахстанского экспорта в США, как и прежде, останется вне действия дополнительной пошлины.

"МТИ РК продолжает взаимодействие с американской стороной для защиты интересов казахстанских экспортеров и поиска взаимоприемлемых решений", – заверили в пресс-службе ведомства.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 15:25
США намерены ввести дополнительные пошлины для десятков стран: Казахстан в списке

23 июля 2026 года президент США Дональд Трамп подписал меморандум о введении торговых мер по итогам расследования в отношении 60 экономик, включая Казахстан. Вашингтон считает, что эти страны недостаточно эффективно запрещают импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда.

По данным Белого дома, расследование проводилось управлением торгового представителя США в соответствии с разделом 301 Закона о торговле 1974 года. Американские власти пришли к выводу, что ряд стран либо вовсе не ввели запрет на импорт товаров, произведенных с применением принудительного труда, либо не обеспечивают его эффективное исполнение.

По итогам расследования США решили ввести дополнительные импортные пошлины. Для части стран предусмотрена ставка 10%, если у них уже действует законодательный запрет, но его применение признано недостаточно эффективным. Для остальных экономик, в том числе Казахстана, предлагается установить пошлину 12,5% на импортируемые в США товары.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
15:48, Сегодня
Курс доллара подскочил сразу на 10 тенге на торгах 24 июля
Дональд Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки
13:01, 03 апреля 2025
Казахстан инициирует консультации с США по вопросу пошлин – Минторговли
Американо-казахстанские отношения, Америка и Казахстан, США и Казахстан, США и РК, Казахстан и Америка, Казахстан и США, РК и США, Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара
17:56, 01 августа 2025
Трамп ввел 25%-ные пошлины: МТИ Казахстана сделало заявление
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Мужская сборная Казахстана по водному поло проиграла Японии и стала серебряным призёром ЧА
16:26, Сегодня
Мужская сборная Казахстана по водному поло проиграла Японии и стала серебряным призёром ЧА
Дастан Сатпаев вошёл в состав &quot;Челси&quot; на предсезонное турне
16:07, Сегодня
Дастан Сатпаев вошёл в состав "Челси" на предсезонное турне
&quot;Дело было не в сумме&quot;: стала известная причина отказа Веккионе и Морелли клубу КХЛ
15:51, Сегодня
"Дело было не в сумме": стала известна причина отказа Веккионе и Морелли клубу КХЛ
Молодёжная сборная Узбекистана узнала соперников по Азиатским играм-2026
15:29, Сегодня
Молодёжная сборная Узбекистана по футболу узнала соперников на Азиаде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: