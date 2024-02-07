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Новый целевой ориентир казахстанской экономики обозначил Токаев

Новый целевой ориентир казахстанской экономики обозначил Токаев Фото: Zakon.kz
На расширенном заседании правительства 7 февраля президент Касым-Жомарт Токаев обозначил новый целевой ориентир для развития экономики Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что в целом в 2023 году рост национальной экономики составил 5,1%.

"Самое главное – нам удалось сохранить позитивную динамику. В этом значительная заслуга предыдущего правительства. Я вчера поблагодарил бывшего премьер-министра Алихана Смаилова. Однако это не повод для самоуспокоения. Впереди много работы. Нужен новый импульс деятельности правительства. Перед ним стоит четкий целевой ориентир – увеличение экономики к 2029 году до 450 млрд долларов".Касым-Жомарт Токаев

Для этого, по словам президента, ВВП страны должен ежегодно расти минимум на 6%.

6 февраля президент назначил нового премьер-министра Казахстана, им стал Олжас Бектенов. Премьер в тот же день представил новых членов правительства.

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Олжас Бектенов Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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