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Экономика и бизнес

Шансы удвоения ВВП Казахстана оценил Бектенов

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, экономическое развитие Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 11:10 Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов на пресс-конференции в правительстве 15 июля 2025 года рассказал, насколько реалистично удвоение ВВП Казахстана в текущих геополитических реалиях с учетом торговых войн и санкций, передает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Бектенов признал, что такая задача по доведению объема внутреннего валового продукта до 450 млрд долларов к 2029 году весьма амбициозная.

"Но достижимая. В прошлом году у нас ВВП составил 286 млрд долларов. В этом году с учетом показателей роста экономики, мы рассчитываем перейти отметку в 300 млрд долларов и, при условии обеспечения динамичного экономического роста в последующие годы, вполне по силам нам достичь отметки в 450 млрд долларов", – заявил он.

По его словам, для этого большая работа проводится по развитию промышленного потенциала, диверсификации экономики, развития производств высокого предела с высокой добавленной стоимостью, чтобы как можно больший объем стоимости, валютной выручки оставалось в стране.

Ранее заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, что для реализации программы эффективного роста экономики будут задействованы ресурсы холдинга "Байтерек".

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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