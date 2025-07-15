Шансы удвоения ВВП Казахстана оценил Бектенов

Премьер-министр Олжас Бектенов на пресс-конференции в правительстве 15 июля 2025 года рассказал, насколько реалистично удвоение ВВП Казахстана в текущих геополитических реалиях с учетом торговых войн и санкций, передает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Бектенов признал, что такая задача по доведению объема внутреннего валового продукта до 450 млрд долларов к 2029 году весьма амбициозная.

"Но достижимая. В прошлом году у нас ВВП составил 286 млрд долларов. В этом году с учетом показателей роста экономики, мы рассчитываем перейти отметку в 300 млрд долларов и, при условии обеспечения динамичного экономического роста в последующие годы, вполне по силам нам достичь отметки в 450 млрд долларов", – заявил он.

По его словам, для этого большая работа проводится по развитию промышленного потенциала, диверсификации экономики, развития производств высокого предела с высокой добавленной стоимостью, чтобы как можно больший объем стоимости, валютной выручки оставалось в стране.

Ранее заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, что для реализации программы эффективного роста экономики будут задействованы ресурсы холдинга "Байтерек".