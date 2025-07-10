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Экономика и бизнес

Когда замедлится инфляция в Казахстане

Марина Гричик (в центре), фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2025 14:12 Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов
Начальник отдела макроэкономического прогнозирования и исследований Евразийского фонда стабилизации и развития Марина Гричик 10 июля 2025 года на пресс-конференции в Астане заявила, что, по прогнозам, инфляция в Казахстане замедлится после зимы 2025-2026 годов, сообщает Zakon.kz.

Эксперт считает, что денежно-кредитная политика в Казахстане останется жесткой и направленной на приведение инфляции в среднесрочной перспективе к целевым значениям (7-9%).

"На этом фоне мы ожидаем, что базовая ставка останется неизменной до конца года. Что касается курса. Мы ожидаем сохранение курса до конца года с незначительным ослаблением в 2026-2027 годах", – сказала Марина Гричик.

Экономика Казахстана показала реальное увеличение ВВП на 5,6% в I квартале 2025 года, при этом поквартальный рост замедлился до 0,6%. Основными драйверами роста стали транспорт и складирование, обрабатывающая и горнодобывающая промышленность, а также строительство. При этом инфляционное давление продолжало нарастать, и в мае инфляция ускорилась до 11,3%. Национальный банк с марта сохраняет базовую ставку на уровне 16,5%.

По прогнозу Евразийского фонда стабилизации и развития, в 2025 году реальный рост ВВП Казахстана ожидается на уровне 5%, с последующим замедлением до 4,5% и 4,3% в 2026-2027 годах. Инфляция останется выше целевого показателя, а курс тенге может ослабнуть до 560 тенге за доллар к 2027 году на фоне как возможного сокращения изъятий из Нацфонда, так и сохранения более высокой инфляции по сравнению с торговыми партнерами.

Ранее в правительстве рассмотрели итоги инфляции за первое полугодие.

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Бауыржан Муканов
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