Названы сроки запуска в Казахстане первого объекта масштабного проекта "Долина ЦОДов"

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание о ходе реализации проекта "Долина центров обработки данных" (Data Center Valley) в Павлодарской области в рамках исполнения поручений главы государства по развитию цифровой экономики и соответствующей инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

Детали совещания сегодня, 13 августа 2026 года, раскрыли в пресс-службе правительства РК. Так, о проводимой работе доложили заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин.

Отмечается, что строительство первого объекта "Долины ЦОДов" мощностью 50 МВт находится в активной фазе, на 90% завершены работы по разработке котлованов под здания энергоцентров и AI-фабрик, началось устройство фундаментной части энергоцентров, ведутся работы по строительству административно-бытовых помещений.

"До конца декабря 2026 года будут возведены основные корпусы дата-центра и энергоблоков, административно-бытового комплекса, контрольно-пропускных пунктов, части внешних инженерных сетей. Проведение пусконаладочных работ будет завершено в мае 2027 года. Ввод первого объекта в эксплуатацию намечен на июнь 2027 года". Пресс-служба правительства РК

Как сообщается, параллельно развивается инженерная инфраструктура площадки. Для энергоснабжения проекта приобретена подстанция мощностью 215 МВт, разработан проект сетей водоснабжения и ведется проектирование телекоммуникационной инфраструктуры. На строительной площадке действует система онлайн-видеонаблюдения, позволяющая в круглосуточном режиме контролировать ход работ. Долгосрочный энергетический потенциал Data Center Valley предусматривает поэтапное масштабирование общей мощностью до 1 ГВт.

Данный проект – масштабируемая площадка для размещения центров обработки данных, AI-фабрик, GPU-кластеров и облачных платформ международных гиперскейлеров. Ее реализация создаст в Казахстане новый экспортно-ориентированный сектор цифровой экономики и обеспечит ИТ-инфраструктуру для разработки отечественных решений в области искусственного интеллекта.

"Data Center Valley формирует новый экспортный потенциал Казахстана. Размещая вычислительные мощности внутри страны, мы создаем условия для развития отечественных AI-решений, привлечения глобальных компаний и выхода Казахстана на международный рынок цифровых услуг", – отметил Жаслан Мадиев.

Совместно с международными технологическими партнерами Firebird AI и NVIDIA на базе Data Center Valley создается современная экосистема для развития искусственного интеллекта, облачных технологий и цифровых сервисов нового поколения. Одновременно прорабатывается сотрудничество с рядом зарубежных компаний по созданию дополнительных IT-мощностей. Переговоры также охватывают привлечение новых инвесторов и якорных клиентов, размещение высокопроизводительных вычислительных кластеров и развитие облачных сервисов.

"Наша первоочередная задача – завершить строительство первого объекта в июне 2027 года. Одновременно мы создаем инженерную основу, позволяющую последовательно наращивать мощности кампуса с учетом подтвержденного спроса со стороны клиентов", – подчеркнул Багдат Мусин.

Кроме того, в рамках совещания рассмотрена подготовка проекта Cloud First Policy (Data Embassy), предусматривающего возможность размещения в Казахстане данных иностранных государств с сохранением их полного юридического суверенитета.

Олжас Бектенов отметил значимость проекта "Долина ЦОДов" в контексте объявленного президентом Касым-Жомартом Токаевым Года цифровизации и искусственного интеллекта. Реализация Data Center Valley укрепит технологический суверенитет Казахстана, создаст инфраструктурную основу для развития искусственного интеллекта и повысит роль страны на глобальном рынке вычислительных мощностей.

"С принятием Новой Конституции расширяются возможности для дальнейшей модернизации экономики Казахстана и повышения глобальной конкурентоспособности. "Долина ЦОДов" – не просто крупный инфраструктурный проект, это основа для дальнейшего технологического развития нашей страны. Его реализация находится на постоянном контроле главы государства. Благодаря созданию мощной базы ИИ и облачных сервисов будут обеспечены новые возможности для бизнеса, а Казахстан усилит свою роль в качестве регионального AI хаба Центральной Азии. Необходимо обеспечить своевременную реализацию проекта, все условия для этого созданы", – подчеркнул премьер-министр.

По итогам совещания руководитель правительства дал ряд поручений ответственным государственным органам и субъектам квазигосударственного сектора, в том числе по обеспечению своевременного выполнения строительных работ и расширению взаимодействия с зарубежными технологическими компаниями для привлечения новых партнеров.

Отметим, что запуск в Казахстане мегапроекта "Долина ЦОДов" находится на личном контроле главы государства Касым-Жомарта Токаева. Об этом он заявил 30 июня 2026 года на совместном заседании палат Парламента. Президент подчеркнул, что искусственному интеллекту требуется колоссальный объем энергии и пространства для вычислений. Именно поэтому, как отметил глава государства, "особое значение приобретает запуск мегапроекта "Долина ЦОДов", призванного стать мощным гравитационным полем для ведущих мировых Bigtech-корпораций". Эта задача, по словам презмдента, "должна постоянно находиться в фокусе внимания правительства".

Ранее, 25 февраля, стало известно, что под реализацию проекта "Долина центров обработки данных" правительством в Экибастузе Павлодарской области выделены земельные участки общей площадью 1,4 тыс. га.