Насколько вырастет экономика Казахстана к концу 2026 года – прогноз Миннацэкономики

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 1 июля 2026 года на заседании правительства озвучил темпы роста экономики, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что по итогам 2025 года рост экономики составил 6,5%, что стало одним из наиболее высоких показателей за последние годы.

"В текущем году положительная динамика сохраняется. По итогам января-мая экономика выросла на 3,7%. Рост без учета нефтедобычи превышает 5%, что свидетельствует о постепенном изменении структуры экономики и усилении роли несырьевых отраслей. Одним из основных драйверов остается обрабатывающая промышленность", – озвучил Серик Жумангарин.

Также высокие темпы роста сохраняются в машиностроении, производстве строительных материалов, фармацевтике, химической промышленности, производстве продуктов питания, в строительстве и услугах транспорта.

"Кроме того, отмечается рост в торговле, сельском хозяйстве и сфере информации и связи. По нашей оценке, рост экономики по итогам года составит не менее 5%", – спрогнозировал Серик Жумангарин.

Ранее Серик Жумангарин поделился планами по повышению зарплат казахстанцев.