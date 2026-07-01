#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Экономика и бизнес

Насколько вырастет экономика Казахстана к концу 2026 года – прогноз Миннацэкономики

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, экономическое развитие Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 10:17 Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 1 июля 2026 года на заседании правительства озвучил темпы роста экономики, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что по итогам 2025 года рост экономики составил 6,5%, что стало одним из наиболее высоких показателей за последние годы.

"В текущем году положительная динамика сохраняется. По итогам января-мая экономика выросла на 3,7%. Рост без учета нефтедобычи превышает 5%, что свидетельствует о постепенном изменении структуры экономики и усилении роли несырьевых отраслей. Одним из основных драйверов остается обрабатывающая промышленность", – озвучил Серик Жумангарин.

Также высокие темпы роста сохраняются в машиностроении, производстве строительных материалов, фармацевтике, химической промышленности, производстве продуктов питания, в строительстве и услугах транспорта.

"Кроме того, отмечается рост в торговле, сельском хозяйстве и сфере информации и связи. По нашей оценке, рост экономики по итогам года составит не менее 5%", – спрогнозировал Серик Жумангарин.

Ранее Серик Жумангарин поделился планами по повышению зарплат казахстанцев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера
10:50, 22 октября 2025
По прогнозам МНЭ, экономика Казахстана вырастет до 230 трлн тенге к 2028 году
Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, экономическое развитие Казахстана
09:33, 17 декабря 2025
Экономика Казахстана за 11 месяцев 2025 года выросла на 6,4%
Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги
10:27, 23 декабря 2025
Правительство направит дополнительную финансовую поддержку бизнесу в 2026 году
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Омар Жумаш
10:20, Сегодня
Борца Омара Жумаша лишили золотой медали Кубка Казахстана после нарушения кодекса WADA
Ещё один источник подтвердил уход Нурбола Жумаскалиева из &quot;Иртыша&quot;
10:14, Сегодня
Ещё один источник подтвердил уход Нурбола Жумаскалиева из "Иртыша"
Дастан Сатпаев прилетел в Лондон для участия в предсезонном сборе &quot;Челси&quot;
09:51, Сегодня
Дастан Сатпаев прилетел в Лондон для участия в предсезонном сборе "Челси"
Вингер сборной Франции Майкл Олисе приблизился к уникальному рекорду Пеле на ЧМ
09:33, Сегодня
Вингер сборной Франции Майкл Олисе приблизился к уникальному рекорду Пеле на ЧМ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: