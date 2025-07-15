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Экономика и бизнес

Правительство готовит программу эффективного роста экономики

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 09:41 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании правительства 15 июля 2025 года заявил, что для реализации программы эффективного роста экономики будут задействованы ресурсы холдинга "Байтерек", сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в ближайшее время правительством будет разработана Программа эффективного роста экономики.

"В достижение этих целей вовлечены финансовые ресурсы холдинга "Байтерек", который активно наращивает поддержку приоритетных направлений. Только за первое полугодие объем финансирования приоритетных отраслей по линии "Байтерека" составил 2,9 трлн тенге. В планах довести финансирование до конца года до 8 трлн тенге", – озвучил министр.

По его словам, это даст экономике дополнительный рост – порядка 1,3 процентных пункта.

"Капитализация холдинга из бюджета будет продолжена во втором полугодии. Это наш прямой вклад в расширение возможностей реального сектора. В этом году мы приступили к реализации масштабных реформ в налогово-бюджетной сфере. Принятый в марте Бюджетный кодекс – это шаг к более эффективному управлению расходами и синхронизации фискальной и монетарной политики. Он позволит повысить бюджетную эффективность и сбалансировать налогово-бюджетную и денежно-кредитную политику", – дополнил Жумангарин.

11 июля 2025 года стало известно, что в Казахстане запустят масштабную цифровизацию бюджета.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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