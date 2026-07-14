Правительство за полгода обеспечило рост экономики на 4,1%

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 14 июля 2026 года на заседании правительства назвал отрасли, которые сегодня обеспечивают основной рост экономики Казахстана, и оценил ситуацию с инвестициями, передает корреспондент Zakon.kz.

Жумангарин сообщил, что по итогам января-июня текущего года рост экономики составил 4,1%, ускорившись на 0,4 процентных пункта по сравнению с январем-маем.

"Положительная динамика обеспечена за счет увеличения темпов роста в реальном секторе с 4% в январе-мае текущего года до 5,1%. В сфере услуг также сохраняется устойчивый рост – объем услуг увеличился на 3,5%. Основным драйвером роста экономики остается ненефтяной сектор. Темпы роста ненефтяного сектора в текущем году стабильно превышают 5%. Среди отраслей наиболее высокие темпы роста демонстрируют строительство, обрабатывающая промышленность, услуги транспорта и торговля. Совокупный вклад данных отраслей в рост ВВП составляет около 85%", – озвучил он.

По его словам, положительная динамика сохраняется также в сельском хозяйстве и услугах связи.

"Драйвером роста продолжают оставаться инвестиции. В первом полугодии инвестиции в основной капитал составили 9,5 трлн тенге и выросли на 9,6%. В том числе частные инвестиции увеличились на 21,4%. Наиболее значимый рост инвестиций отмечен в информации и связи – в 2,3 раза, строительстве – на 38,7%, обрабатывающей промышленности – на 33,3%, сельском хозяйстве – на 24,6%, сфере транспорта – на 11,6%. Высокий рост инвестиций отмечается в областях Улытау и Абай, Жамбылской, Туркестанской областях", – заявил Жумангарин.

Помимо этого, он рассказал, что меняется структура инвестиций в основной капитал, и доля частных инвестиций составила 87%.

"В январе-мае текущего года внешнеторговый товарооборот составил 56,3 млрд долларов. Экспорт товаров составил 30,4 млрд долларов, в том числе экспорт обработанных товаров – 11,8 млрд долларов. Импорт товаров составил 26 млрд долларов. Сохраняется положительный торговый баланс, который превысил 4,4 млрд долларов. Одним из ключевых драйверов роста остается обрабатывающая промышленность. Рост производства составил 9,8%, что на 0,8 процентных пункта выше показателя в январе-мае текущего года. Рост зафиксирован в 17 регионах", – резюмировал спикер.

Ранее стало известно, что более 55 млрд тенге инвестиций должен привлечь Казахстан в 2026 году.