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Финансы

Доллар за 600? Стоит ли казахстанцам ожидать девальвации тенге

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 10:49 Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов на пресс-конференции в правительстве 15 июля 2025 года рассказал, стоит ли ожидать существенного ослабления национальной валюты, передает корреспондент Zakon.kz.

Этот вопрос подняли журналисты. Они поинтересовались, будет ли доллар стоить за 600 тенге уже этой осенью, как прогнозируют некоторые эксперты, и на какой курс доллара и цену на нефть в целом ориентируется правительство при формировании бюджета на 2026 год.

В ответ Олжас Бектенов напомнил, что курс доллара в Казахстане формируется на основе рыночных факторов без какого-либо вмешательства со стороны Национального банка.

"На сегодняшний день, по нашим оценкам и по оценкам большинства серьезных экспертов, предпосылок для резкого ослабления курса тенге нет. Девальвации мы не ожидаем, резкого ослабления курса тенге не ожидаем", – отметил глава кабмина.

При формировании бюджета, по его словам, правительство исходит из базового сценария курса доллара к тенге 540 при цене за баррель нефти 60 долларов.

"Это базовый сценарий. Есть пессимистичный сценарий, то там вступают уже другие механизмы. Но мы считаем, что базовый сценарий наиболее реалистичный на сегодняшний день", – отметил Бектенов.

15 июля 2025 года председатель Нацбанка Тимур Сулейменов озвучил причину ослабления тенге.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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