Почему в бюджете Казахстана ежегодно остаются неосвоенные миллиарды

Фото: Zakon.kz

Премьер-министр Олжас Бектенов на брифинге в правительстве 15 июля 2025 года рассказал, по каким причинам в 2024 году не освоили миллиарды тенге из бюджета, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Премьер пояснил, что причины неосвоения бюджетных средств бывают разными, и сама природа таких ситуаций также различается. По его словам, часть неосвоенных средств возникает, например, после проведения крупных конкурсов на госзакупки: если подрядчики в процессе торгов предлагают более низкую цену, чем было запланировано в бюджете, сэкономленная разница считается неосвоенными средствами. "К концу года эта сумма постепенно нарастает и потом выходит. Есть проекты, которые реализуются с опережением графика, а есть те, где средства недоосваивают – например, строительство дорог может затягиваться по разным причинам, в том числе из-за длительных конкурсных процедур. Неосвоенные средства оперативно перераспределяются через корректировку бюджета на те проекты, которые идут с опережением. Но из года в год определенная сумма остается. Эти деньги возвращаются в доход бюджета и никуда не деваются", – рассказал Олжас Бектенов. 18 июня 2025 года депутат Мажилиса Уласбек Садибеков рассказал, какие министерства не освоили бюджет.

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