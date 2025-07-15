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Общество

Бектенов объяснил, почему не устраивает "публичных порок" министрам

Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 12:41 Фото: akorda.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов на брифинге в правительстве 15 июля 2025 года рассказал, что не считает разговор на повышенных тонах эффективным способом управления, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, почему премьер-министр воздерживается от публичной критики акимов, министров и других спикеров.

"Критика бывает. Просто я не считаю, что повышение голоса, разговор на повышенных тонах – самый эффективный способ управления. Все члены правительства, акимы регионов – люди, прошедшие огромную школу, люди ответственные. Совесть – лучший контролер. Это железный принцип. Человек, если работает ответственно, сам себя контролирует лучше, чем кто-либо может его проконтролировать", – ответил Бектенов.

Премьер-министр подчеркнул, что если руководитель не выполняет поставленные задачи, системно не справляется с их объемом, то он перестает быть руководителем.

"Разговор простой и короткий. Кричать, "публичные порки" устраивать считаю неэффективным. Хотя конструктивная и обоснованная критика должна быть – это нормально. Она есть. Я не соглашусь с тем, что мы не критикуем на заседаниях правительства. Критикуем по делу, по факту, если кто-то допускает упущение. Есть и непубличные мероприятия. Мы каждый день в контакте с каждым членом правительства и акимом региона", – дополнил глава Кабмина.

Он поделился, что возникают рабочие вопросы, когда высказывается критика – достаточно жестко.

"По-разному бывает, но, считаю, в целом состав правительства работоспособный, выполняет задачи президента. Конечно, не без проблем – они будут, но мы стараемся в силу возможностей их решать", – рассказал Бектенов.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов прокомментировал слухи о вероятности его назначения главой Комитета национальной безопасности (КНБ).

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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