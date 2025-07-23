Павлодарская область привлекла свыше 440 млрд тенге инвестиций

По итогам полугодия в экономику Павлодарской области привлечено более 440 миллиардов тенге инвестиций. Регион демонстрирует устойчивую положительную динамику по основным отраслям, сообщил аким области Асаин Байханов в ходе расширенного аппаратного совещания.

Как отметила руководитель областного управления экономики и бюджетного планирования Ирина Назарчук, краткосрочный экономический индикатор по области составил 105 процентов. Промышленное производство превысило 1,8 трлн тенге, зафиксирован рост в обрабатывающем секторе на 3,4%, в водоснабжении – на 10%.

Также в регионе введено более 164 тыс. кв. м жилья. Объем строительных работ составил 137 млрд тенге – на 13% выше уровня прошлого года.

Зафиксирован рост во внутренней торговле (на 22%), транспортных услугах (на 15,4%) и в сфере связи (на 13%). Положительную динамику обеспечили крупные города и районы: Павлодар, Экибастуз, Аксу, Актогайский, Баянаульский, Майский и Щербактинский.

"Несмотря на общую положительную картину, имеются точки снижения в ряде сфер – в сельском хозяйстве, промышленности, розничной торговле и вводе жилья. Необходимо усилить работу, чтобы сохранить набранный темп", – подчеркнул глава региона.

По его словам, достигнутые результаты стали возможны благодаря эффективному взаимодействию госорганов, запуску новых объектов и реализации инвестиционных проектов, в том числе в сфере малого и среднего бизнеса.