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Экономика и бизнес

Павлодарская область привлекла свыше 440 млрд тенге инвестиций

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 16:30 Фото: freepik
По итогам полугодия в экономику Павлодарской области привлечено более 440 миллиардов тенге инвестиций. Регион демонстрирует устойчивую положительную динамику по основным отраслям, сообщил аким области Асаин Байханов в ходе расширенного аппаратного совещания.

Как отметила руководитель областного управления экономики и бюджетного планирования Ирина Назарчук, краткосрочный экономический индикатор по области составил 105 процентов. Промышленное производство превысило 1,8 трлн тенге, зафиксирован рост в обрабатывающем секторе на 3,4%, в водоснабжении – на 10%.

Также в регионе введено более 164 тыс. кв. м жилья. Объем строительных работ составил 137 млрд тенге – на 13% выше уровня прошлого года.

Зафиксирован рост во внутренней торговле (на 22%), транспортных услугах (на 15,4%) и в сфере связи (на 13%). Положительную динамику обеспечили крупные города и районы: Павлодар, Экибастуз, Аксу, Актогайский, Баянаульский, Майский и Щербактинский.

"Несмотря на общую положительную картину, имеются точки снижения в ряде сфер – в сельском хозяйстве, промышленности, розничной торговле и вводе жилья. Необходимо усилить работу, чтобы сохранить набранный темп", – подчеркнул глава региона.

По его словам, достигнутые результаты стали возможны благодаря эффективному взаимодействию госорганов, запуску новых объектов и реализации инвестиционных проектов, в том числе в сфере малого и среднего бизнеса.

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Айсулу Омарова
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