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Экономика и бизнес

В Алматинской области МТФ увеличили надои молока за год

Увеличение надоев, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 16:39 Фото: акимат Алматинской области
Дефицит молока в Казахстане по-прежнему остается актуальной проблемой. Для системного подхода к решению этой задачи АО "СПК "Қонаев" реализует программу кредитования агропромышленного комплекса.
"Финансирование программы осуществляется поэтапно: в 2023 году было выделено 15 млрд тенге, в 2024 году – еще 5 млрд тенге. Также в текущем году планируется поступление 8 млрд тенге из республиканского бюджета", – отметил председатель правления АО "СПК "Қонаев" Мурат Абдыгулов.

По итогам 2024 года 13 молочно-товарных ферм, профинансированных СПК "Қонаев", произвели 38 042 тонны молока, что на 5 000 тонн больше, чем в 2023 году (33 088 тонн). На этих фермах заняты работой 709 человек. Ожидается, что при выходе всех проектов на полную мощность годовой надой составит более 68 000 тонн, а количество рабочих мест вырастит до 838 человек.

Одним из проектов, получивших поддержку через инструменты финансирования СПК, является КХ "Алимжанов" в Енбекшиказахском районе Алматинской области. Предприниматель восстановил старую, построенную еще в советское время ферму. В прошлом году фермер Тилек Алимжанов приобрел по льготному кредиту 96 коров симментальской породы из Чехии, расширив дойное стадо до 850 голов.

"В хозяйстве активно применяют современные технологии, ведут селекционно-племенную работу, создают комфортные условия для животных. Надои достигают 5,5 тонны молока в год на одну фуражную корову. Прибывший из Европы скот успешно адаптировался и уже дал приплод", – поделился фермер.

Фото: акимат Алматинской области

Сейчас на МТФ трудятся более 100 человек, преимущественно местные жители. Для них созданы условия для достойной занятости в селе – с бесплатным питанием, транспортом и социальными инициативами. Это наглядное доказательство того, что поддержка АПК приносит реальный результат – и экономический, и социальный.

Программа кредитования АПК тиражирует успешный опыт Северо-Казахстанской области и предусматривает выдачу займов на приобретение крупного рогатого скота молочных пород, а также на покупку оборудования для модернизации и создания молочно-товарных ферм, птицефабрик, фрукто- и овощехранилищ, предприятий по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции и т.д.

По условиям программы срок кредитования составляет до 10 лет, ставка вознаграждения – 2,5% годовых. Предусмотрен льготный период погашения основного долга до 24 месяцев. Максимальная сумма займа составляет 5 млрд тенге.

На сегодняшний день в рамках программы предприятиями доставлено в Алматинскую область 1 498 голов КРС молочного направления.

Фото: акимат Алматинской области

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Айсулу Омарова
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