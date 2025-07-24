СПК "Қонаев" реализовала проект доступного жилья в Алматинской области

АО "СПК "Қонаев" совместно с партнером ТОО "DEL Construction" завершили строительство нового жилого комплекса "Galamat" в п. Боралдай Илийского района. Это первый современный ЖК в Боралдае.

Комплекс состоит из четырех пятиэтажных домов с мансардой. Введено в эксплуатацию 220 квартир, общая площадь составила 9 909 кв.м. Стоимость проекта 3,29 млрд тенге.

"Проект реализован в рамках государственной программы по развитию жилищного строительства и механизма софинансирования проектов. Финансовый вклад СПК составил 1,5 млрд тенге (45,6%), остальная часть вложения инвестора", – отметил председатель Правления АО "СПК "Қонаев" Мурат Абдыгулов.

Фото: акимат Алматинской области

Все квартиры в чистовой отделке. Установлены натяжные потолки, сантехника, уложен линолеум. Стоимость квадратного метра в новых домах составляет 380 тысяч тенге.

В ходе реализации проекта особое внимание уделено инженерной инфраструктуре и сейсмической устойчивости зданий. Для стабильного водоснабжения пробурены две скважины глубиной более 200 метров — основная и резервная. Объема воды достаточно для полного покрытия потребностей всех жильцов. Также в комплексе установлена автономная газовая котельная, которая обеспечивает отопление и горячую воду независимо от централизованных систем.

Фото: акимат Алматинской области

Во дворе жилого комплекса предусмотрено благоустройство, уже установлены лавочки и урны, проложен асфальт и в скором времени будет монтаж детской площадки.

На основании конкурсных процедур местным исполнительным органом были приобретены квартиры в трех блоках комплекса для предоставления социально уязвимым категориям граждан Алматинской области. По четвертому блоку конкурсные процедуры находятся на стадии проведения.

По словам представителей СПК "Қонаев", проект стал примером эффективного государственно-частного партнёрства, позволяющего не только ускорить темпы жилищного строительства, но и обеспечить его качество.

"Реализация этого проекта позволила СПК создать комфортную среду для жизни жителей области, особенно для тех, кто нуждается в поддержке", — резюмировал Мурат Абдыгулов.