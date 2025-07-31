51-летняя Баян Алагузова показала лучшее фото годовалых дочерей
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Очередная фотография младших дочерей Баян и Турсена Алагузовых – Алисы и Алмы, которым в августе 2025 года исполнится годик, вызвала восторг и умиление среди поклонников звездных родителей, сообщает Zakon.kz.
Ею многодетная продюсер поделилась в своем Instagram сегодня, 31 июля.
"Кажется, лучшее фото в сопровождении этой песни Багым", – подписала фото Баян Алагузова.
На публикацию отреагировали старшие наследницы – Айару и Айсауле Бакытбек, а также сестра Багым и племянница Аша Матай.
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Подписчики же вновь принялись обсуждать, на кого же больше похожи Алиса и Алма. Они в очередной раз закидали малышек комплиментами:
- "Куколки".
- "Такие вкусные".
- "Красивые принцессы".
- "Как они быстро подросли".
- "Копия мама Алиса, копия папа Алма".
- "Тьфай, тьфай! Песня подходит на 100%!"
- "Одна – копия папы, другая – копия мамы. Красавицы".
- "Вырисовываются Алагузов Турсен и Алагузова Баян... Только маленькие!"
- "А мне в Алисе прям четко видятся черты Турсена, а в Алме – черты Айару".
- "Алма – копия папы, особенно форма бровей один в один. Алиса – мамина копия".
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