Дочь Баян Алагузовой напугали современные парни

Дочери казахстанского продюсера Баян Алагузовой вместе провели выходные. Старшая сестра, Айсауле Бакытбек, рассказала в соцсетях подробности встречи, сообщает Zakon.kz.

Она раскрыла, что Айару оказалась в настоящем культурном шоке, а связан он с поведением современных парней.

"У Айару культурный шок. У парней нынче воспитания и успехов – ноль, а самомнения выше крыши", – опубликовала пост Айсауле в Instagram-stories.

Фото: Instagram/aiaru_bb

С чем именно связана такая реакция дочери продюсера неизвестно. Подписчики не догадываются, с какой ситуацией столкнулась средняя дочь Алагузовой.

Ранее Баян Алагузова возглавила рейтинг самых красивых женщин Казахстана.