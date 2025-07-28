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Культура и шоу-бизнес

Дочь Баян Алагузовой напугали современные парни

Знаменитости, дети, шоу-бизнес, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2025 02:59 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Дочери казахстанского продюсера Баян Алагузовой вместе провели выходные. Старшая сестра, Айсауле Бакытбек, рассказала в соцсетях подробности встречи, сообщает Zakon.kz.

Она раскрыла, что Айару оказалась в настоящем культурном шоке, а связан он с поведением современных парней.

"У Айару культурный шок. У парней нынче воспитания и успехов – ноль, а самомнения выше крыши", – опубликовала пост Айсауле в Instagram-stories.

Фото: Instagram/aiaru_bb

С чем именно связана такая реакция дочери продюсера неизвестно. Подписчики не догадываются, с какой ситуацией столкнулась средняя дочь Алагузовой.

Ранее Баян Алагузова возглавила рейтинг самых красивых женщин Казахстана.

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Аксинья Титова
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