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Экономика и бизнес

Трамп ввел 25%-ные пошлины: МТИ Казахстана сделало заявление

Американо-казахстанские отношения, Америка и Казахстан, США и Казахстан, США и РК, Казахстан и Америка, Казахстан и США, РК и США, Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2025 17:56 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Пресс-служба Министерства торговли и интеграции (МТИ) Казахстана 1 августа 2025 года распространила комментарий ведомства по вопросу введения дополнительных тарифов США, сообщает Zakon.kz.

Из заявления Минторговли следует, что "Казахстан продолжает переговоры по вопросу введения дополнительных тарифов со стороны США".

"В рамках этого процесса в июне состоялась двусторонняя встреча с участием представителей Министерства торговли и интеграции РК. Казахстан направил США официальное предложение, охватывающее развитие взаимовыгодного торгового сотрудничества, сохранение устойчивых поставок и обеспечение справедливых условий доступа на рынки, учитывая положения указа президента Дональда Трампа от 2 апреля 2025 года и его последующие изменения".Пресс-служба МТИ РК

Отмечается, что обе стороны продолжают обсуждение представленных предложений в рамках расширенного двустороннего диалога по торгово-экономическим вопросам.

"Казахстан настроен на конструктивное взаимодействие, американская сторона подтверждает готовность к дальнейшему диалогу. Это сохраняет возможность продолжения переговоров и выработки взаимоприемлемых решений, учитывающих интересы обеих стран".Пресс-служба МТИ РК

В Минторговли напомнили, что введенные тарифные меры затрагивают лишь 4,8% от общего объема казахстанского экспорта в США, тогда как оставшиеся 95,2% казахстанских поставок останутся вне действия новых пошлин.

"Казахстан экспортирует в США такую продукцию как нефть, уран, серебро, ферросплавы, тантал, титан, бериллий и другие виды. Основная часть поставок не подпадает под новые тарифы и продолжит экспортироваться без ограничений. По действие новых пошлин подпадают фосфор, ферросиллиций, линзы, пшеничная клейковина (глютен), нитрат аммония (аммиачная селитра)".Пресс-служба МТИ РК

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп ввел 25%-ные пошлины на товары из Казахстана. Подробнее об этом – здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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