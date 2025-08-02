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Экономика и бизнес

В Алматинской области начали выращивать картофель для знаменитых чипсов

Чипсы, алматинская область, картофель , фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2025 00:08 Фото: pixabay
В долине Райымбекского района Алматинской области стартовало производство картофеля, который будет использоваться для изготовления чипсов LAYS, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Alataunews.kz, агропредприятие ТОО "Алтын Дан", созданное в 2023 году при поддержке акима региона, стало одним из ключевых игроков в развитии местного сельского хозяйства.

Компания уже засеивает 150 гектаров земли картофелем, применяя капельное орошение для эффективного использования водных ресурсов. Кроме того, на площади в 1 500 гектаров на Каройской равнине выращиваются зерновые культуры. Всего в районе планируется засеять 13 200 гектаров зерновыми и 2 500 гектаров картофелем.

Предприятие заключило партнерство с международной корпорацией PEPSICO и проводит испытания специализированных сортов семян, предназначенных именно для производства чипсов. Семенной материал импортируется, а качество продукции контролируется сертифицированными агрономами.

А ранее министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров на брифинге в правительстве 8 июля 2025 года рассказал, стоит ли ожидать снижения цен на картофель до конца года. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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