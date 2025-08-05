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Экономика и бизнес

Авто, яхты, элитное жилье: что теперь облагается повышенными налогами в Казахстане

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 12:57 Фото: pexels
18 июля 2025 года в Казахстане подписан новый Налоговый кодекс, который не вводит отдельный "налог на роскошь", однако закрепляет специальные ставки налогов и акцизов для имущества и товаров высокой стоимости, сообщает Zakon.kz.

5 августа 2025 года в пресс-службе Департамента государственных доходов по Мангистауской области решили более подробно рассказать о нормах налогообложения отдельных видов имущества.

В частности, уточняют специалисты, установлены следующие виды имущества, облагаемые налогом и (или) акцизами по специальным ставкам:

  • Автотранспортные средства стоимостью 18 000 МРП и более – облагаются акцизом в размере 10% от стоимости транспортного средства.
  • Яхты и самолеты стоимостью 24 000 МРП и более – также облагаются акцизом 10%.
  • Алкогольная продукция, стоимость которой превышает 500 000 тенге – акциз составляет 10% от стоимости в тенге за литр.
  • Табачные изделия (сигары), стоимостью более 10 000 тенге – акциз 10% от стоимости в тенге за штуку.
  • Недвижимое имущество (жилые дома, квартиры и т.п.), совокупная стоимость которого, зарегистрированная на одного собственника, превышает 450 миллионов тенге – облагается налогом на имущество по ставке 2%.

Определение стоимости недвижимости

Расчет стоимости объектов недвижимости для целей налогообложения физических лиц осуществляется НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан". При этом стоимость, определяемая НАО, как правило, существенно ниже рыночной.

Кроме того, при оценке жилых и дачных объектов используется коэффициент роскоши, равный единице. Местные представительные органы (маслихаты) вправе увеличить данный коэффициент не более чем на 50%, в зависимости от категории жилья.

Порядок налогообложения недвижимости

  • В случае, если совокупная стоимость всех объектов, принадлежащих одному лицу, превышает 450 млн тенге, налог рассчитывается по ставке 2% от общей суммы. При этом минимальная сумма налога составляет 2 946 600 тенге плюс 2% от суммы, превышающей 450 млн тенге.
  • Если общая стоимость имущества не превышает установленного порога, налог на имущество взимается отдельно по каждому объекту в соответствии с установленными ставками.

Налогоплательщикам настоятельно рекомендуют заблаговременно ознакомиться с изменениями в налоговом законодательстве и при необходимости обратиться за консультацией в органы государственных доходов.

Ранее сообщалось, что в августе казахстанцы должны своевременно представить квартальную и полугодовую налоговую отчетность и уплатить обязательные платежи в бюджет.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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