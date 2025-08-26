Это говорит о слабом планировании: Бектенов дал жесткую оценку работе некоторых акимов

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 26 августа 2025 года высказался о рисках несвоевременной подготовки некоторых регионов к отопительному сезону, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства указал на необходимость провести планомерную и качественную работу по подготовке к отопительному сезону.

"До начала отопительного сезона в северных регионах осталось меньше месяца. Однако наблюдаются риски несвоевременного завершения ремонтов в ряде регионов. Мы заслушали доклады ряда акимов. Необходимо максимально ускорить проводимую работу", – отметил Олжас Бектенов.

Между тем, по его данным, в Акмолинской области на Степногорской ТЭЦ не завершен ремонт резервного котла. В Мангистауской области на ТЭЦ-2 перенесены сроки ремонта двух турбин. Также наблюдаются низкие темпы работ по реконструкции тепловых сетей Актау.

"В каждом регионе есть такие проблемы. Данная ситуация говорит о слабом планировании и отсутствии жесткого контроля со стороны акимов. В некоторых областях отмечается слабая работа региональных штабов по подготовке к зиме. При должной координации и контроле многих рисков можно избежать", – добавил Олжас Бектенов.

Он напомнил, что еще в мае текущего года поручил исключить практику необоснованного переноса ремонтов оборудования. Однако, как добавил премьер, компания KEGOC по-прежнему практикует дачу разрешений на продление сроков ремонтов на энергоисточниках.

"Это указывает на низкую исполнительскую дисциплину и отсутствие должного контроля. По каждому факту нарушения сроков или вовсе их переноса без оснований Министерству энергетики необходимо принимать жесткие меры. Уже началась работа по выдаче паспортов готовности энергопредприятиям. Здесь акимам следует принять личное участие в комиссии по оценке готовности энергопредприятий к отопительному сезону. Недопустима их работа без паспорта готовности к зиме. В случае вхождения в отопительный сезон без паспорта готовности виновные будут привлечены к ответственности", – подчеркнул Олжас Бектенов.

На особый контроль глава Кабмина поручил взять энергоисточники городов Риддера, Кентау, Экибастуза и Актау.

19 августа 2025 года стало известно, что некоторым казахстанцам вернут переплату за услуги по теплоснабжению. Известно, что по итогам перерасчета гражданам будет возвращено более 1 554,7 млн тенге (с учетом НДС). Средства будут отражены в лицевых счетах отдельной строкой – в виде аванса (сальдо) в новом отопительном сезоне 2025-2026 годов либо за календарный год до конца 2025 года.